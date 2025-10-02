Desivé varovanie premiérky: Európa je v najnebezpečnejšej situácii od druhej svetovej vojny! TOTO je dôvod

KODAŇ - Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala pred summitom lídrov EÚ v Kodani, že ruské hybridné útoky ohrozujú Európu najviac od druhej svetovej vojny.
Varovanie z Kodane
Pred začiatkom neformálneho summitu lídrov Európskej únie vystúpila v stredu dánska premiérka Mette Frederiksenová s ostrým posolstvom. Poukázala na sériu incidentov s dronmi a ďalšími provokáciami, ktoré podľa nej nesú podpis Moskvy.
„Dúfam, že už si všetci uvedomujú, že ide o hybridnú vojnu. Jeden deň je terčom Poľsko, druhý deň Dánsko a na budúci týždeň uvidíme sabotáže alebo lietajúce drony niekde inde. Myslím, že sa nachádzame v najťažšej a najnebezpečnejšej situácii od druhej svetovej vojny,“ povedala Frederiksenová novinárom.
Drony nad Dánskom
Minulý týždeň neznáme stroje narušili leteckú dopravu v dánskom vzdušnom priestore. Vyšetrovatelia síce zatiaľ nezistili pôvod dronov, ale podľa úradov boli riadené zo zahraničia. The Guardian pripomína, že tieto incidenty prišli krátko po tom, čo ruské drony preleteli nad Poľskom a ruské stíhačky narušili oblohu Estónska.
Reakcia partnerov v EÚ
Európski lídri preto predpokladajú, že aj útoky v Dánsku sú súčasťou širšej hybridnej operácie zo strany Ruska. Na podporu Kodane už pred summitom vyslalo Nemecko, Švédsko a Francúzsko techniku aj špecialistov, ktorí majú posilniť ochranu dánskeho vzdušného priestoru.
Brusel: pripraviť sa do roku 2030
Samotný summit v Kodani sa má zamerať nielen na ďalšiu pomoc Ukrajine, ktorá sa už tri a pol roka bráni ruskej invázii, ale aj na posilnenie európskej obrany. Lídri EÚ chcú do roku 2030 vybudovať kapacity, ktoré zabránia akémukoľvek ďalšiemu pokusu o inváziu na európsky kontinent.
Podozrivý ruský tanker
Francúzski vojaci pri pobreží Bretónska vstúpili na palubu zabaveného tankera, ktorý je podľa francúzskych úradov súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily. Zabavené plavidlo Francúzska podozrieva z podielu na ilegálnych preletoch dronov nad dánskymi civilnými a vojenskými letiskami z minulého týždňa. Dvaja členovia posádky lode boli vzatí do väzby, povedal AFP prokurátor v Breste.