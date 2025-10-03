Ostrá hádka šéfa NATO s estónskym premiérom: Rutte zvýšil hlas! TOTO bol dôvod

BRUSEL - Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa ostro pohádal s estónskym premiérom Kristenom Michalom. Dôvodom bola žiadosť Tallinnu o aktiváciu článku 4 po tom, čo ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor.
Napätie vnútri aliancie
Ako informovala americká stanica Fox News, posledné incidenty s ruskými lietadlami prehĺbili spory medzi spojencami a ukázali, že NATO stojí pred zložitou dilemou. Článok 4 umožňuje členským štátom vyvolať konzultácie, ak sa cítia ohrozené vo svojej bezpečnosti. Podľa viacerých diplomatov, ktorí nechceli byť menovaní, však Rutte varoval, že príliš časté spúšťanie tohto mechanizmu môže oslabiť vážnosť signálu, ktorý aliancia vysiela.
Ostrá výmena názorov
Rozkol vyvrcholil minulý týždeň, keď Rutte v rozhovore s Michalom dokonca zvýšil hlas. Generálny tajomník mal zdôrazniť, že NATO musí byť opatrné, aby príliš často „nespúšťalo poplach“. Na jeho slová mala vplývať aj situácia z minulého mesiaca, keď článok 4 aktivovalo Poľsko po tom, čo jeho územie narušilo viac ako dvadsať ruských dronov.
Oficiálne stanoviská a reakcie
Hovorca NATO potvrdil, že Rutte s Michalom v piatok telefonoval. Zároveň dodal, že šéf aliancie počas celého procesu podporoval Estónsko. Na samotnom incidente to však nič nemení – 19. septembra ruské stíhačky vleteli do estónskeho vzdušného priestoru a až zásah talianskych stíhačiek F-35 ich prinútil vrátiť sa späť.
Napätie v pobaltskom regióne tak opäť otvorilo otázku, ako má NATO reagovať na neustále ruské provokácie a kde leží hranica medzi symbolickým varovaním a skutočným krokom kolektívnej obrany.