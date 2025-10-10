Syn Putinovho hovorcu mal oficiálne bojovať na Ukrajine: VŠETKO JE INAK! Užíval si na Maldivách

MOSKVA – Vojenskej službe v Rusku sa zámerne vyhýbal aj syn známeho hovorcu Kremľa. Nebolo by to neobvyklé, keby sám nevyhlasoval, že bojoval vo Wagnerovej skupine. Reč je o Nikolajovi Peskovi, ktorý si mal takmer mesiac užívať exotické počasie ukrytý pred okolitým svetom.
Syn hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova mal údajne zavádzať širokú verejnosť, keď tvrdil, že pôsobil pomerne dlho vo Wagnerovej skupine. Boli to najatí vojaci Jevgeniho Prigožina, ktorí bojovali za Rusko vo vojne na Ukrajine. Ako však píšu poľské Wiadomości s odvolaním sa na portál Miotla, Nikolaj Peskov si v čase údajného pôsobenia na fronte užíval exotiku.
Odmietol prísť na lekársku prehliadku
Prvýkrát sa dal Peskov jr. nachytať spolupracovníkom dnes už zosnulého Alexeja Navaľného. Ten sa mal vydávať za vojenského lekára a žiadal od Nikolaja, aby sa dostavil na lekárske vyšetrenie.
Peskov jr. vtedy reagoval nasledovne: "Musíte pochopiť, keďže sa volám Peskov, aká nehorázna je v tejto chvíli vaša žiadosť. Skrátka, vyriešim to na inej úrovni," vyjadril sa vtedy mladý Peskov. Vtedy kolovali medzi verejnosťou správy, že na front sa posielajú prevažne muži z chudobných ruských rodín, nie deti majetných.
Verejné vyhlásenie a medaila za statočnosť
V apríli 2023 Peskov jr., verejne vyhlásil, že sa dobrovoľne prihlásil na službu do Wagnerovej skupiny. Na fronte mal podľa svojich slov stráviť necelých 6 mesiacov. Medailu za statočnosť dostal za konkrétny bojový čin. V žoldnierskej skupine vystupoval pod iným menom, aby neodhalil svoju totožnosť.
Zábery z Moskvy prezradili, že auto s ŠPZ na Nikolajovo meno sa poreháňalo ulicami Moskvy v čase, keď ho odfotili na fronte. Údajne mal sedieť za volantom.
Jeho účasť na fronte mal potvrdiť aj šéf Wagnerovcov Prigožin: "Pracoval ako všetci ostatní. Bez odvrávania a po kolená v blate. Nikolaja nám sem poslal jeho otec Dmitrij Peskov. Bola to jeho iniciatíva," doplnil.
Takmer mesiac v exotike
Portál "Miotla", ktorý citujú Wiadomości, však prišiel so zarážajúcou informáciou. Nikolaj Peskov mal dňa 31. januára 2023 opustiť Ruskú federáciu a odletieť smerom na Maldivy, kde strávil približne tri týždne. Počas údajného výkonu služby na fronte mal niekoľkokrát navštíviť Turecko či Spojená arabské emiráty.