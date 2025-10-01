Juhoafrický veľvyslanec v Paríži zomrel po páde z okna hotela

PARÍŽ - Francúzska polícia vyšetruje smrť juhoafrického veľvyslanca, ktorého telo sa našlo pod oknami parížskeho hotela. Uviedol to včera list Le Parisien, podľa ktorého diplomat zrejme vyskočil z okna na 22. poschodí. Francúzska prokuratúra neskôr uviedla, že našla diplomatov list adresovaný manželke, a vylúčila cudzie zavinenie.
Juhoafrické ministerstvo zahraničia veľvyslancovu smrť potvrdilo. Niekdajší juhoafrický poslanec a minister kultúry Emmanuel Nkosinathi Mthethwa bol nezvestný od pondelka, keď po ňom polícia vyhlásila pátranie. Telo 58-ročného diplomata nakoniec policajti našli pod oknami štvorhviezdičkového hotela Hyatt v lokalite Porte Maillot na severozápade Paríža.
Okno mal otvoriť sám
Podľa kriminalistov Mthethwa sám otvoril hotelové okno; na mieste neboli nájdené žiadne známky boja ani stopy liekov či drog. Vyšetrovanie preto predbežne dospelo k záveru, že išlo o úmyselný čin bez cudzieho zavinenia.
Na políciu sa v pondelok obrátila veľvyslancova žena, ktorá podľa parížskej prokuratúry dostala od manžela znepokojivú správu, píše Le Parisien. Polícia zistila, že digitálna stopa jeho mobilného telefónu končí v Bouvlaňajšom lesíku neďaleko spomínaného hotela.