Pornoherečka spala so 101 mužmi za deň: Potom sa rozplakala! Vysvetlila, či mala z toho traumu

LONDÝN - Britská pornoherečka tvrdí, že plač po tom, ako spala s 101 mužmi za deň, nebol znakom traumy, ale len emócií. Do budúcna chce pokračovať v brandži aj skúsiť televíziu.
Britská hviezda filmov pre dospelých Lily Phillips (24) pre denník Daily Star uviedla, že ani po extrémnom výkone, keď počas jedného dňa spala so 101 mužmi, necíti žiadnu traumu. V čase, keď video z nakrúcania obletelo internet a zachytilo ju so slzami v očiach, mnohí diváci tvrdili opak. Sama Phillips to však vysvetľuje tým, že je „emocionálne dievča“, ktoré sa rýchlo vyplače a ide ďalej.
„Nemyslím na to, nijako ma to nepoznačilo“
Keď sa jej novinári pýtali na virálny moment, odpovedala: „Úprimne, úplne som na to zabudla. Som niekto, kto prejavuje emócie. Vyplačem sa a nechám to tak. Mohla by som sa rozplakať aj pri pohľade na rozkošného psa. Nepovažujem to za žiadnu traumu,“ citoval ju Daily Star.
Aj keď po nakrúcaní priznala, že sa cítila „robotická“ a mala pocit odosobnenia už po tridsiatom partnerovi, neskôr dodala, že dnes sa tým vôbec nezaoberá.
Terapiu nevyhľadala, kariéru meniť nechce
Na otázku, či sa obrátila na odborníka, odvetila, že nie. „Terapia je časovo náročná, aj keď si myslím, že by ju mal absolvovať každý,“ povedala.
Do budúcnosti plánuje zostať v brandži. „Určite budem pokračovať v porne, päť rokov nie je až tak ďaleko. Zároveň by som rada skúsila aj iné veci – napríklad vlastnú líniu spodnej bielizne alebo účinkovanie v televízii. Celebrity Big Brother, Loose Women či I’m a Celeb – to by bola sranda,“ uviedla.
„Na obrazovke som rovnaká ako v súkromí“
Phillips zároveň zdôraznila, že si nevytvára žiadnu falošnú personu. „Úprimne, som rovnaká pred kamerou aj mimo nej. Možno viac hovorím o sexe online, pretože ľudí to zaujíma, ale inak som naozaj tá istá,“ povedala.
Dodala tiež, že dnes má sexuálneho života v súkromí približne rovnako ako pri nakrúcaní. „Nie som príliš odlišná,“ uzavrela.