Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Od tabule k spálni: Z vnadnej učiteľky sa stala pornoherečka! Všetko pre ušľachtilý cieľ

Z učiteľky sa stala pornoherečka. Zobraziť galériu (2)
Z učiteľky sa stala pornoherečka. (Zdroj: Instagram/thecourtneytillia)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PHOENIX - Courtney Tillia z Arizony kedysi učila deti s autizmom. Nízky plat ju však dohnal k radikálnej zmene – dnes točí filmy pre dospelých, aby mohla financovať vlastnú záchrannú stanicu pre psy.

Od tabule k spálni

Tillia pracovala ako špeciálna pedagogička, no jej ročný príjem 36-tisíc dolárov nestačil ani na základné životné potreby. „Ledva som vychádzala od výplaty k výplate,“ priznala. Po odchode zo školstva sa rozhodla pre úplne inú cestu – vstúpila do sveta erotického obsahu.

Nový obsah, obrovský zárobok

Donedávna natáčala len so svojím manželom Nickom alebo sama. Teraz sa pustila aj do spolupráce s inými mužskými hercami. V priebehu dvoch týždňov vydala tri nové videá a zarobila takmer 19-tisíc dolárov. „Moje prvé video s iným mužom ako manželom mi prinesie viac, než som mala ročný plat učiteľky,“ vyhlásila.

Psy na prvom mieste

Hoci by sa mohlo zdať, že ide len o peniaze, pre 38-ročnú Courtney je hlavným cieľom záchrana zvierat. Spolu s manželom založili neziskovú organizáciu Minnie's Mutts, ktorá od apríla zachránila viac než 50 psov pred utratením.

„Platíme z vlastného vrecka, denne aj 150 dolárov za ubytovanie troch psov, pre ktorých sa nenašli adoptívne rodiny,“ vysvetlila. „Keď sa k tomu pridali zdravotné problémy, naše fondy sa vyčerpali. Preto som si povedala – idem do toho naplno.“

Od tabule k spálni:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Instagram/thecourtneytillia)

Život so psami aj pred kamerou

Courtney má doma troch vlastných psov, ktorí sú podľa nej na jej kariéru už zvyknutí. „Keď natáčam, jednoducho sa schovajú pod posteľ. Berú to ako normálnu súčasť nášho života,“ dodala s úsmevom.

Tvrdý biznis pre pár vyvolených

Hoci najväčšie hviezdy erotického priemyslu zarábajú milióny, väčšina tvorcov si príde len na pár desiatok eur mesačne. Rozdiely v zárobkoch závisia od popularity, veľkosti publika či exkluzivity obsahu. Najviac sa zarába na platených odberoch, priamych správach a videách na objednávku.
 

Viac o téme: PornoherečkaUčiteľkaútulok pre psovCourtney Tillia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kedysi nakrútil PORNO a
Kedysi nakrútil PORNO a teraz... Z bývalého markizáka je POULIČNÝ umelec!
Domáci prominenti
Minulosť, na ktorú by
Minulosť, na ktorú by najradšej ZABUDLI: Týchto 5 hviezd Hollywoodu začínalo kariéru v PORNE!
Zahraniční prominenti
Kontroverzný VIDEOKLIP známej speváčky:
Kontroverzný VIDEOKLIP známej speváčky: Jedného muža DOJČÍ, ďalší čaká na VÝPRASK... Hotové PORNO!
Zahraniční prominenti
Európska komisia začala vyšetrovať
Európska komisia začala vyšetrovať štyri pornografické webové stránky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ľudia prišli na protest proti ožobračovaniu, uviedol Šimečka
Ľudia prišli na protest proti ožobračovaniu, uviedol Šimečka
Správy
Konsolidačné opatrenia opäť priviedli na námestie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí
Konsolidačné opatrenia opäť priviedli na námestie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí
Správy
Herec Ján Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!
Herec Ján Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!
Prominenti

Domáce správy

Premiér SR Robert Fico
Je potrebná strategická dohoda medzi mocnosťami a nové pravidlá, uviedol premiér
Domáce
Ilustračné foto
Silný vietor zasiahne Košický kraj: Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa
Domáce
Šimkovičová dala za letenky
Šimkovičová dala za letenky 16-tisíc, Danko ju bráni: Vinu hodil na prezidenta! Rozčúlený Pellegrini reaguje z USA
Domáce
Zmeny v ambulanciách: Špecialisti môžu zamestnať aj praktickú sestru – asistenta, platí nová vyhláška
Zmeny v ambulanciách: Špecialisti môžu zamestnať aj praktickú sestru – asistenta, platí nová vyhláška
Banská Bystrica

Zahraničné

Z učiteľky sa stala
Od tabule k spálni: Z vnadnej učiteľky sa stala pornoherečka! Všetko pre ušľachtilý cieľ
Zahraničné
Ak Trump ukončí konflikt
Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier, myslí si Macron
Zahraničné
Nemecko vyšetruje ďalšie poškodenie
Nemecko vyšetruje ďalšie poškodenie železničných káblov na železnici
Zahraničné
Matúš Šutaj Eštok rokoval
Matúš Šutaj Eštok rokoval o spolupráci v oblasti civilnej ochrany
Zahraničné

Prominenti

Laďka Něrgešová
Moderátorka (49) bojujúca s rakovinou: ODHODILA PAROCHŇU... Priamo vo vysielaní!
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Christina Aguilera (44) rovnako
Christina Aguilera (44) rovnako SEXI ako kedysi: Oprášila svoj ikonický outfit spred 20 rokov!
Zahraniční prominenti
Premiéra seriálu Sľub. Na
Prešibaná Kristína Sisková zo Sľubu: Takto rafinovane BALILA CHLAPOV... na lep jej sadol aj Fašiang!
Domáci prominenti
POPLACH v českom šoubiznise:
POPLACH v českom šoubiznise: Režiséra Jiřího Adamca (77) vraj UNIESOL známy herec!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Sexuálna závislosť ju zničila:
Sexuálna závislosť ju zničila: Žena sa rozhodla pre šesť rokov celibátu a potom si vzala muža, ktorý bol stále panic!
Zaujímavosti
TOTO prezrádza dĺžka vašich
TOTO prezrádza dĺžka vašich prstov o vašej fyzickej kondícii
vysetrenie.sk
FOTO Žena chce byť živá
Žena chce byť živá Barbie: Na svoju premenu minula vyše 250-tisíc eur! Jej staré FOTO šokujú internet
Zaujímavosti
Rodinný TRAPAS pri obede:
Rodinný TRAPAS pri obede: Teta si omylom pochutila na psom krmive! Neter ju chcela zachrániť, no skončila s obvinením
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!

Šport

Slovákom sa takmer podarilo nemožné! Po výhre o dva góly im zostali len oči pre plač
Slovákom sa takmer podarilo nemožné! Po výhre o dva góly im zostali len oči pre plač
Futsal
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
WTA
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
ZOH Miláno Cortina 2026
Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Armádne technológie
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Bezpečnosť
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Bezpečnosť

Bývanie

5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy

Pre kutilov

Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z učiteľky sa stala
Zahraničné
Od tabule k spálni: Z vnadnej učiteľky sa stala pornoherečka! Všetko pre ušľachtilý cieľ
Dráma na palube Ryanairu:
Zahraničné
Dráma na palube Ryanairu: Lietadlo vletelo do turbulencií! Člena posádky vymrštilo do stropu
Obézny alebo chudý: Kto
Zahraničné
Obézny alebo chudý: Kto má väčšiu šancu na dlhší život? Štúdia priniesla prekvapivý výsledok
Šimkovičová dala za letenky
Domáce
Šimkovičová dala za letenky 16-tisíc, Danko ju bráni: Vinu hodil na prezidenta! Rozčúlený Pellegrini reaguje z USA

Ďalšie zo Zoznamu