Od tabule k spálni: Z vnadnej učiteľky sa stala pornoherečka! Všetko pre ušľachtilý cieľ

PHOENIX - Courtney Tillia z Arizony kedysi učila deti s autizmom. Nízky plat ju však dohnal k radikálnej zmene – dnes točí filmy pre dospelých, aby mohla financovať vlastnú záchrannú stanicu pre psy.
Od tabule k spálni
Tillia pracovala ako špeciálna pedagogička, no jej ročný príjem 36-tisíc dolárov nestačil ani na základné životné potreby. „Ledva som vychádzala od výplaty k výplate,“ priznala. Po odchode zo školstva sa rozhodla pre úplne inú cestu – vstúpila do sveta erotického obsahu.
Nový obsah, obrovský zárobok
Donedávna natáčala len so svojím manželom Nickom alebo sama. Teraz sa pustila aj do spolupráce s inými mužskými hercami. V priebehu dvoch týždňov vydala tri nové videá a zarobila takmer 19-tisíc dolárov. „Moje prvé video s iným mužom ako manželom mi prinesie viac, než som mala ročný plat učiteľky,“ vyhlásila.
Psy na prvom mieste
Hoci by sa mohlo zdať, že ide len o peniaze, pre 38-ročnú Courtney je hlavným cieľom záchrana zvierat. Spolu s manželom založili neziskovú organizáciu Minnie's Mutts, ktorá od apríla zachránila viac než 50 psov pred utratením.
„Platíme z vlastného vrecka, denne aj 150 dolárov za ubytovanie troch psov, pre ktorých sa nenašli adoptívne rodiny,“ vysvetlila. „Keď sa k tomu pridali zdravotné problémy, naše fondy sa vyčerpali. Preto som si povedala – idem do toho naplno.“
Život so psami aj pred kamerou
Courtney má doma troch vlastných psov, ktorí sú podľa nej na jej kariéru už zvyknutí. „Keď natáčam, jednoducho sa schovajú pod posteľ. Berú to ako normálnu súčasť nášho života,“ dodala s úsmevom.
Tvrdý biznis pre pár vyvolených
Hoci najväčšie hviezdy erotického priemyslu zarábajú milióny, väčšina tvorcov si príde len na pár desiatok eur mesačne. Rozdiely v zárobkoch závisia od popularity, veľkosti publika či exkluzivity obsahu. Najviac sa zarába na platených odberoch, priamych správach a videách na objednávku.