Letisko Berlín-Brandenbursko stále čelí dôsledkom kybernetického útoku

BERLÍN - Na hlavnom berlínskom letisku Willyho Brandta sa v pondelok očakávajú meškania a dlhé rady v dôsledku kybernetického útoku cieleného na poskytovateľa odbavovacích systémov, ktorý postihol niekoľko európskych letísk 20. septembra. Informuje agentúra DPA.
Hovorca letiska Berlín-Brandenbursko uviedol, že v pondelok ráno boli zrušené štyri odlety a štyri prílety. Očakáva sa, že počas dňa bude letiskom prechádzať asi 86-tisíc cestujúcich. „Niektoré letecké spoločnosti naďalej vykonávajú odbavenie manuálne, ale viaceré letecké spoločnosti majú k dispozícii aj vlastné zariadenia, ako sú počítače, tablety alebo tlačiarne palubných lístkov,“ dodal hovorca.
Kybernetický útok zameraný na spoločnosť Collins Aerospace postihol okrem Berlína aj bruselské letisko Zaventem či londýnsky Heathrow. Spoločnosť neustále pracuje na obnovení odbavovacích systémov, ale aj viac ako týždeň po útoku stále dochádza k meškaniam.
Na letisku Berlín-Brandenbursko je už niekoľko dní zavedený prechodný systém triedenia batožiny. Podľa letiska môžu cestujúci na odbavenie využívať samoobslužné stanice či automaty.