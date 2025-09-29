Rusko otvára južný front: Plán na destabilizáciu Balkánu! Chce meniť dôležité mierové dohody

NEW YORK - Rusko sa počas októbrového predsedníctva v Bezpečnostnej rade OSN chystá otvoriť otázku Daytonských dohôd, ktoré ukončili vojny v bývalej Juhoslávii. Sergej Lavrov obvinil Západ z porušovania práv Srbov a z podkopávania stability Balkánu.
Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov na Valnom zhromaždení OSN naznačil, že Moskva sa chystá počas októbrového predsedníctva v Bezpečnostnej rade otvoriť otázku Daytonských dohôd z roku 1995. Tie ukončili balkánske konflikty medzi Srbmi, Chorvátmi a Bosniakmi, no podľa Lavrova dnes „nechránia práva srbského ľudu“ a údajne sa rúca ich pôvodný rámec.
Moskva ako ochranca Srbov
Lavrov označil situáciu na Balkáne za „kritickú“ a obvinil Západ, že svojimi aktivitami podkopáva suverenitu krajín regiónu. Ako príklad uviedol uznanie nezávislosti Kosova, ktoré je podľa neho „útokom na srbskú štátnosť“ a zároveň dôkazom porušovania rezolúcie BR OSN číslo 1244.
„Dochádza k jasnému porušovaniu Daytonských dohôd, ktoré zaručovali rovné práva Srbov, Chorvátov a Bosniakov,“ vyhlásil šéf ruskej diplomacie. Tvrdí, že Západ „nastavil kurz k rozpadu štátnosti Bosny a Hercegoviny“ a k „útoku na životne dôležité záujmy srbského národa“.
Kosovo a paralely s Ukrajinou
Lavrov sa v prejave odvolával aj na Minské dohody o Donbase, ktoré podľa neho Západ nikdy nedodržal. Do rovnakej línie postavil Kosovo a Bosnu, kde vraj Washington a Brusel „systematicky porušujú“ záväzky OSN. V tejto súvislosti spomenul aj sankcie voči Iránu a vyzval na ich obchádzanie.
Kritici však pripomínajú, že práve Rusko samo opakovane porušilo medzinárodné dohody – od Budapeštianskeho memoranda, ktoré garantovalo územnú celistvosť Ukrajiny, až po rezolúcie OSN zakazujúce agresiu proti susedom.
Dodik a hrozby rozpadu Bosny
Napätie v Bosne a Hercegovine v posledných mesiacoch zvyšujú nacionalistické postoje lídrov Republiky srbskej. Jej bývalý prezident Milorad Dodik opakovane hovoril o odtrhnutí a pripojení k Srbsku. V auguste súd v Sarajeve zamietol jeho žalobu a potvrdil jeho odvolanie z funkcie, Dodik však verdikt odmietol rešpektovať.
Tieto kroky znepokojujú Západ, ktorý sa snaží zachovať jednotu Bosny v duchu Daytonu. Analytici upozorňujú, že Moskva Dodika dlhodobo podporuje a využíva jeho vyjadrenia na legitimizáciu vlastnej rétoriky o „ochrane Srbov“.
Cieľ: oslabiť stabilitu regiónu
Lavrovovo vystúpenie tak ukazuje, že Rusko chce Balkán využiť ako ďalšie geopolitické ohnisko. Revízia Daytonských dohôd by podľa expertov otvorila Pandorinu skrinku starých etnických sporov, ktoré môžu región uvrhnúť do novej nestability.
Západní diplomati preto varujú, že Moskva sa snaží cez OSN oslabiť pozíciu Balkánu, spochybniť povojnové usporiadanie a rozšíriť svoj vplyv tam, kde sú napätia historicky najsilnejšie.