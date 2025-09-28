Deň pred voľbami zaznamenali v Moldavsku nárast útokov na webstránky vlády

KIŠIŇOV - Deň pred začiatkom parlamentných volieb v Moldavsku úrady zaznamenali viac ako 14 miliónov pokusov o kybernetický útok na vládne webové stránky. Pre moldavskú agentúru IPN to povedali zdroje zo Služby pre informačné technológie a kybernetickú bezpečnosť (STISC).
Kyberútoky zablokované
Úrady podľa zdrojov agentúry IPN všetky tieto pokusy úspešne odhalili a zablokovali. Hlavnými cieľmi boli údajne najmä webstránky ústrednej volebnej komisie, ale aj agentúry pre verejné služby. STISC kvôli nedeľňajším voľbám dočasne pozastavila prevádzku menej podstatných vládnych webových stránok, aby ešte viac znížila riziko potenciálnych kybernetických útokov.
V Moldavsku sa v nedeľu od 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) do 22.00 h (21.00 h SELČ) konajú parlamentné voľby. Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že zvíťaziť môže opäť strana Strana akcie a solidarity (PAS) na čele s prezidentkou Maiou Sanduovou, hoci vládu zrejme sama nezloží.
PAS môže stratiť väčšinu
Vládnuca PAS má parlamentnú väčšinu od roku 2021. Prieskumy však ukazujú, že by ju mohla stratiť, keďže sa opozičné strany zameriavajú na voličov, ktorí sú znepokojení vysokými životnými nákladmi, rastúcou chudobou a stagnujúcou ekonomikou.
„Výsledok rozhodne o tom, či upevníme našu demokraciu a vstúpime do EÚ, alebo či nás Rusko stiahne späť do šedej zóny a urobí z nás riziko pre región,“ napísala Sanduová v piatok na platforme X. Moskva v reakcii poprela obvinenia Kišiňova, že vedie v online priestore dezinformačnú kampaň a že sa snaží kupovať hlasy a vyvolávať nepokoje.