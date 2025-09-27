Moldavsko zakázalo ďalšej proruskej strane účasť v nedeľňajších voľbách

KIŠIŇOV - Moldavský volebný úrad vylúčil proruskú politickú stranu Veľké Moldavsko (Moldova Mare) z účasti v nedeľňajších parlamentných voľbách v dôsledku podozrení z nelegálneho financovania, uviedli v sobotu tamojší predstavitelia. Informuje agentúra Reuters.
Ďalšia proruská strana mimo volieb
K príslušnému rozhodnutiu dospel volebný úrad ešte v piatok neskoro večer. Ide už o druhú proruskú stranu, ktorá bola za uplynulých niekoľko dní vylúčená z účasti na voľbách v čase obáv z údajného ruského zasahovania do volebného procesu a do budúcnosti moldavských ašpirácií na členstvo v EÚ.
Moldavská ústredná volebná komisia zamedzila strane Veľké Moldavsko v účasti vo voľbách po vyšetrovaní zo strany polície, spravodajských služieb i bezpečnostných predstaviteľov, podľa ktorého strana využíva nelegálne financovanie a financovanie zo zahraničia, uviedli predstavitelia komisie.
Líderka strany Victoria Furtunová označila toto rozhodnutie komisie za zaujaté a uviedla, že sa proti nemu odvolá, informovala agentúra Moldpress. Volebný úrad zistil, že strana použila nenahlásené finančné zdroje a bola tiež podozrivá z poskytovania peňazí voličom v snahe ovplyvniť výsledok volieb, dodáva Reuters.
Podozrenia z napojenia na Ilana Šora
Tamojší predstavitelia majú tiež podozrenie, že strana konala ako nástupca zakázanej strany vedenej proruským podnikateľským magnátom v exile Ilanom Šorom. Šor, ktorý akékoľvek priestupky popiera, žije v Moskve.
Moldavsko čakajú kľúčové parlamentné voľby
Viac než dvojmiliónové Moldavsko je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od roku 2022 a jeho obyvatelia budú v nedeľu hlasovať o zložení nového parlamentu. Najnovšie prieskumy naznačujú, že zvíťaziť môže opäť strana proeurópskej prezidentky Maie Sanduovej, hoci vládu zrejme sama nezloží.
Vládnuca proeurópska Strana akcie a solidarity (PAS) na čele so Sanduovou má parlamentnú väčšinu od roku 2021. Prieskumy však ukazujú, že PAS by mohla stratiť väčšinu, keďže opozičné strany sa zameriavajú na voličov, ktorí sú znepokojení vysokými životnými nákladmi, rastúcou chudobou a stagnujúcou ekonomikou.
Analytici uvádzajú, že vládnutie v koalícii by mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030. Ďalšej proruskej strane Srdce Moldavska, ktorá je súčasťou proruského vlasteneckého bloku, bola minulý týždeň zakázaná účasť na hlasovaní.