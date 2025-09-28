V Moldavsku sa v nedeľu začali parlamentné voľby: Rozhodnú o smere krajiny k Moskve alebo EÚ

KIŠIŇOV - V Moldavsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) a zatvoria sa o opäť 22.00 h (21.00 h SELČ). Prezidentka Maia Sanduová označila tieto voľby za „najdôležitejšie“ v krajine a varovala pred ďalším priblížením sa k Moskve. Informuje o tom agentúra AFP.
PAS vedie v prieskumoch
Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že zvíťaziť môže opäť strana Strana akcie a solidarity (PAS), hoci vládu zrejme sama nezloží. Vládnuca PAS na čele so Sanduovou má parlamentnú väčšinu od roku 2021. Prieskumy však ukazujú, že PAS by mohla stratiť väčšinu, keďže opozičné strany sa zameriavajú na voličov, ktorí sú znepokojení vysokými životnými nákladmi, rastúcou chudobou a stagnujúcou ekonomikou.
Analytici uvádzajú, že vládnutie v koalícii by mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030. „Výsledok rozhodne o tom, či upevníme našu demokraciu a vstúpime do EÚ, alebo či nás Rusko stiahne späť do šedej zóny a urobí z nás riziko pre región,“ napísala Sanduová v piatok na platforme X.
Moskva popiera obvinenia, opozícia útočí na PAS
Moskva poprela obvinenia Kišiňova, že vedie v online priestore dezinformačnú kampaň a že sa snaží kupovať hlasy a vyvolávať nepokoje. Moldavská prevažne proruská opozícia zase obvinila PAS z plánovania podvodu, uvádza AFP.
V predvečer volieb úrady vykonali stovky prehliadok v súvislosti s tým, čo vláda označuje za „volebnú korupciu“ a „pokusy o destabilizáciu“. V rámci toho zadržali desiatky osôb. V piatok volebná komisia vylúčila dve proruské strany z volieb pre nezrovnalosti vo financovaní, pripomenula AFP. Opozícia tieto rozhodnutia ostro kritizovala.