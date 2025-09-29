Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Chorvátsko plánuje uznať Palestínu ako štát: Otázkou je len čas, tvrdí premiér Plenkovič

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ZÁHREB - Pre Chorvátsko nie je otázkou, či uzná Palestínsky štát, ale kedy tak urobí, povedal v pondelok premiér Andrej Plenkovič. Súčasne však pripustil, že podobné nedávne kroky zo strany iných štátov nevytvorili silnejší tlak na dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy. Informuje správa agentúry Hina.

Prezident Zoran Milanovič na pôde OSN v New Yorku minulý týždeň verejne vyhlásil, že Chorvátsko by malo uznať Palestínsky štát. Chorvátsky parlament však následne hlasovaním odmietol návrh oficiálne uznať existenciu Palestíny. Plenkovič zopakoval, že jediné možné a dlhodobé riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu je založené na existencii dvoch štátov, v praxi ale podľa neho na to v súčasnosti nie sú vytvorené podmienky.

Viac ako 140 krajín uznáva Palestínu

Palestínsky štát uznáva vyše 140 krajín sveta, teda viac ako dve tretiny členov OSN. V máji a júni tohto roka sa k nim pridali aj Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko. V uplynulých týždňoch uznali palestínsku štátnosť aj Austrália, Kanada, Spojené kráľovstvo či Francúzsko.

Naopak, Izrael a Spojené štáty takéto kroky odsúdili s tvrdením, že iba odmeňujú palestínske militantné hnutie Hamas, ktorého útok na Izrael zo 7. októbra 2023 vyvolal vojnu v Pásme Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že palestínsky štát nevznikne, a avizoval, že Izrael bude pokračovať v rozširovaní židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

