Pátranie skončilo dobrou správou! VIDEO Nezvestného 87-ročného hubára sa podarilo včas nájsť

OBIŠOVCE - Rozsiahle štvrtkové (18. 9.) pátranie po nezvestnom 87-ročnom mužovi, ktorý sa ráno vybral na huby do lesa pri obci Obišovce v okrese Košice-okolie, skončilo so šťastným koncom. Krátko po 20.00 h sa podarilo seniora nájsť živého v ťažko dostupnom teréne, v strmom kopci v chatovej lokalite Čierny most v katastri tejto obce. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Policajti prijali oznámenie o nezvestnosti muža vo štvrtok krátko pred 16.30 h. Podľa informácií od jeho príbuzného mal muž ráno odísť do lesa na huby smerom na Zámčisko - Pekľany a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu, pričom si nevzal so sebou ani mobilný telefón. Po mužovi tak rodinní príslušníci, obyvatelia Obišoviec i policajti okamžite rozbehli rozsiahle pátranie.
„Príslušníci obvodného oddelenia Policajného zboru Kysak, príslušníci pohotovostného policajného útvaru so služobným dronom, psovodi so služobnými psami, policajní pátrači, príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) i dobrovoľní hasiči z Budimíra s dronom i termovíziou okamžite smerovali do okolia, kde bola zaznamenaná ‚posledná stopa‘ po nezvestnom,“ uviedla Ivanová. O spoluprácu požiadali aj policajtov z Prešovského kraja, aby prepátrali blízku obec Ličartovce, pripojili sa dobrovoľní hasiči z Lemešian a zároveň starostovia blízkych obcí prostredníctvom obecných rozhlasov vyhlásili informácie o pátraní po nezvestnej osobe.
„Vzhľadom na okolnosti o pomoc požiadali aj Operačné centrum Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, ktoré povolilo nasadenie vrtuľníka Black Hawk vo verzii Medevac, a tak na miesto pátracej akcie letel okrem pilotov aj palubný technik, záchranár s lezeckou spôsobilosťou a medik so záchranárskou výbavou,“ priblížila hovorkyňa. Na miesto pátracej akcie smerovali aj ďalšie špeciálne sily a prostriedky - príslušníci s výkonnými ručnými termovíznymi zariadeniami a monitorovacie vozidlo s termovíziou a termodron z Hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach.
Napokon sa podarilo nezvestného nájsť. „Dezorientovaného a uzimeného, bez viditeľných vonkajších zranení, ho dobrovoľní hasiči zniesli k posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala do jednej z košických nemocníc,“ skonštatovala Ivanová.