USA predajú Nemecku rakety vzduch-vzduch za viac ako jednu miliardu dolárov

WASHINGTON, BERLÍN - Spojené štáty vo štvrtok oznámili schválenie predaja 400 moderných rakiet vzduch-vzduch a súvisiaceho vybavenia za 1,23 miliardy dolárov pre Nemecko. Píše AFP.
„Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Nemecka čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že poskytne zvýšenú vzdušnú kapacitu pre nemecký program F-35 a podporí nemecké a spoločné plánovanie, výcvik a operačné požiadavky v rámci NATO,“ uviedla vo vyhlásení americká Agentúra pre spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti (DSCA).
„Podporí tiež ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov tým, že zlepší bezpečnosť člena NATO, ktorý je silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe,“ dodala DSCA. Predaj ešte musí podľa AFP schváliť Kongres.
Oznámenie USA prišlo po tom, ako nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil prijať „všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie účinného odstrašenia proti... porušeniam vzdušného priestoru a iným útokom ruských ozbrojených síl“.
AFP vysvetľuje, že Moskva v uplynulých týždňoch vyslala stíhačky a drony do vzdušného priestoru členských štátov NATO - Poľska a Rumunska, po čom nasledovali podozrivé prelety dronov v blízkosti letísk v Dánsku a Nórsku. Merzova vláda tiež obvinila Moskvu z viacerých pozorovaní dronov nad nemeckými vojenskými a priemyselnými zariadeniami, dodáva AFP.