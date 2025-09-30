Kruté slová z úst nemeckého premiéra: Krajina už dávno nežije v mieri! Mení sa svetový poriadok

DÜSSELDORF - Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz počas vystúpenia v Düsseldorfe varoval, že hoci krajina oficiálne nie je vo vojne, v mieri už dávno nežije. Podľa neho sa svetový poriadok mení a Európa čelí čoraz väčším hrozbám zo strany Ruska.
„Nie sme vo vojne, ale ani v mieri“
Merz odpovedal na otázku o riziku vojny pre Nemecko. „Chcem to povedať jednou vetou, ktorá môže na prvý pohľad pôsobiť šokujúco, ale myslím ju presne tak, ako ju hovorím: Nie sme vo vojne, ale nie sme ani v mieri,“ vyhlásil kancelár podľa agentúry DPA.
Svet sa mení na politiku sily
Podľa Merza svet prechádza zásadnou transformáciou – poriadok založený na pravidlách nahrádza politika moci. „Nachádzame sa v úplne inom svete,“ dodal.
Drony nad Európou
Kancelár sa vyjadril aj k nedávnym incidentom s dronmi, ktoré zaznamenali nad Nemeckom či Dánskom. „Zatiaľ presne nevieme, odkiaľ pochádzajú. Predpoklad je, že z Ruska,“ povedal.
Merz upozornil, že ide o vážnu bezpečnostnú dilemu – niektoré drony majú rozpätie krídel až osem metrov a nad husto obývanými oblasťami nie je bezpečné ich zostreľovať. Podľa neho je preto kľúčové, aby sa podobné stroje do európskeho vzdušného priestoru vôbec nedostali.