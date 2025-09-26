V hlavnom meste Madagaskaru zaviedli zákaz vychádzania: Dôvodom sú násilné protesty

ANTANANARIVO - Úrady v madagaskarskom hlavnom meste Antananarivo vo štvrtok vyhlásili nočný zákaz vychádzania po tom, čo protesty proti častým výpadkom prúdu a nedostatku vody prerástli do násilia. Informuje o tom agentúra Reuters.
Podľa svedka agentúry Reuters polícia proti desaťtisícom prevažne mladých protestujúcich použila slzný plyn. Demonštranti ulicami Antananariva pochodovali s transparentmi a žiadali obnovenie zásob vody a elektriny v celej krajine.
„Bohužiaľ, existujú jednotlivci, ktorí zneužívajú situáciu na ničenie majetku iných ľudí,“ vyhlásil v televíznom výstupe generál Angelo Ravelonarivo, ktorý vedie spoločný bezpečnostný orgán zastrešujúci políciu a armádu. V záujme „ochrany obyvateľstva a jeho majetku“ sa preto bezpečnostné zložky rozhodli zaviesť zákaz vychádzania v čase od 19.00 h do 05.00 h až „do obnovenia verejného poriadku“.
Počas štvrtkových protestov bolo vyrabované a následne zapálené veľké obchodné stredisko v hlavom meste a domy dvoch poslancov boli vykradnuté a zničené. Stalo sa tak napriek tomu, že polícia demonštráciu zakázala.
Madagaskar je ostrovný štát v Indickom oceáne, ktorý dlhodobo skľučuje chudoba. Množstvo obyvateľov z toho viní vládu prezidenta Andryho Rajoelina, ktorý bol znovuzvolený v roku 2023.