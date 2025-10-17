Madagaskar má nového prezidenta! Stal sa ním armádny plukovník

ANTANANARIVO - Armádny plukovník Michael Randrianirina v piatok zložil prísahu a stal sa novým prezidentom Madagaskaru. Predchádzajúceho prezidenta Andryho Rajoelinu v utorok zvrhli, píše správa agentúry AFP.
Randrianirina prečítal prezidentskú prísahu na piatkovej ceremónií v priestoroch najvyššieho súdu v Antananarive. „Dnešný deň je historickým obratom pre našu krajinu. S ľudom plným nadšenia, poháňaným túžbou po zmene a hlbokou láskou k svojej vlasti, s radosťou otvárame novú kapitolu v živote našej krajiny,“ uviedol plukovník.
Na podujatí sa zúčastnili viacerí vysokopostavení madagaskarskí predstavitelia
Na podujatí sa zúčastnili viacerí vysokopostavení madagaskarskí predstavitelia i zástupcovia zahraničných delegácií, napríklad zo Spojených štátov, Európskej únie, Ruska či Francúzska. „Budeme úzko spolupracovať so všetkými hnacími silami krajiny na vypracovaní kvalitnej ústavy a na dohode o nových volebných zákonoch pre organizáciu volieb a referend. Sme odhodlaní rozísť sa s minulosťou,“ dodal nový madagaskarský prezident.
Ostrovná krajina zažíva od konca septembra demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Účastníci požadujú demisiu vlády a usporiadanie nových volieb. Nespokojní občania na demonštráciách tiež žiadajú obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba. Dolná komora madagaskarského parlamentu v utorok odhlasovala návrh na ústavnú žalobu (impeachment) prezidenta Rajoelinu za „zanedbanie povinností“. Moc v krajine následne prebrala vojenská jednotka CAPSAT na čele s plukovníkom Randrianirinom.