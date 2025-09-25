Rusko a Čína požiadali Bezpečnostnú radu OSN o hlasovanie o polročnom odklade uvalenia sankcií na Irán

NEW YORK - Rusko a Čína vo štvrtok požiadali Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby dala v piatok hlasovať o návrhu rezolúcie o polročnom odložení opätovného zavedenia rozsiahlych sankcií OSN na Irán. Informuje o tom agentúra Reuters.
Sankcie OSN budú na Irán opätovne uvalené v noci na sobotu. Stane sa tak mesiac po tom, čo krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.
Tento mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody s Iránom. BR OSN po aktivovaní snapbacku musela do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Francúzsko, USA a Británia ako stáli členovia Rady rezolúciu 19. septembra vetovali a tým rozhodli, že sankcie na Irán budú opäť uvalené.
Európa ponúkla Iránu odklad sankcií výmenou za ústupky
Irán a európske mocnosti sa ešte tento týždeň usilovali uzavrieť dohodu, ktorá by oddialila zavedenie sankcií a vytvorila priestor pre dlhodobé rokovania o jadrovom programe Teheránu. Diplomati podľa Reuters uviedli, že šance na odloženie zavedenia sankcií bez dohody medzi Iránom a Európou sú mizivé.
Krajiny E3 ponúkli Teheránu odklad sankcií o šesť mesiacov, ak Irán obnoví prístup do svojich jadrových zariadení inšpektorom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), vyrieši obavy európskych štátov ohľadom svojich zásob obohateného uránu a začne rokovania so Spojenými štátmi.