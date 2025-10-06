Stovky turistov uviazli po snehovej búrke pod Mount Everestom: Záchranári ich evakuujú

PEKING - Do bezpečia sa podarilo dostať najmenej 350 turistov, ktorí cez víkend v dôsledku snehovej búrky uviazli na tibetskej strane najvyššej hory sveta Mount Everest. Záchranné tímy ich prepravili do najbližšej dediny Čchü-tang. S ďalšími viac ako 200 turistami bol nadviazaný kontakt a do dediny dorazia postupne s pomocou záchranárov zabezpečených miestnou samosprávou, informovala v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na čínsku štátnu televíziu CCTV.
Do odľahlého údolia Kharta, ktoré vedie k východnej stene Everestu, prišli tento týždeň stovky turistov, ktorí využili osemdňové dovolenku pri príležitosti štátneho sviatku v Číne. Prekvapilo ich však nezvyčajne chladné a zároveň vlhké počasie. „Počasie tento rok nie je normálne. Sprievodca povedal, že sa s takýmto počasím v októbri nikdy nestretol. A prišlo to príliš náhle,“ povedal agentúre Reuters Čchen Ke-šuang z 18-členného tímu turistov, ktorý sa dostal do dediny Čchü-tang.
Sneženie v údolí, ktoré leží v priemernej nadmorskej výške 4200 metrov, začalo v piatok večer a pokračovalo počas celej soboty, čo prinútilo úrady v sobotu večer uzavrieť prístup do oblasti Mount Everestu. Portál Jimu News predtým uviedol, že pod Everestom uviazlo takmer 1000 ľudí. Nasadené boli stovky miestnych obyvateľov a záchranné tímy, aby pomohli odstraňovať sneh blokujúci prístup do oblasti.
CCTV neuviedla, či sú postihnutí aj turisti, ktorí sú priamo pod severnou stenou Everestu, ktorá vďaka ľahkému prístupu po spevnených cestách priťahuje veľké množstvo turistov. Sezóna vrcholí práve v októbri, keď sa počasie po skončení monzúnového obdobia zvyčajne zlepší. Nepriaznivé počasie postihlo aj susedný Nepál, kde v dôsledku silných dažďov a prívalových povodní prišlo od piatku o život 47 ľudí. Tridsaťpäť ľudí zomrelo pri zosuvoch pôdy v okrese Ilám hraničiacom s Indiou, deväť je nezvestných po tom, čo ich strhla povodňová voda, a zvyšných troch zabili na iných miestach údery bleskov.