Šokujúca scéna v Česku: VIDEO Polícia zatkla futbalistu priamo na ihrisku pred očami divákov

MOST - Neuveriteľné momenty zažili fanúšikovia víkendového zápasu nižšej futbalovej súťaže v Česku. Tesne pred výkopom sa na ihrisku objavili policajti s majákmi a priamo pred divákmi zatkli jedného z hráčov domáceho tímu.
Zápas medzi Poleradmi a Bečovom sa ešte ani nezačal, keď sa na trávniku zjavili traja policajti. Cieľ bol jasný – zadržať futbalistu, ktorý bol v pátraní. Muž sa najskôr snažil utiecť, no napokon ho po krátkom prenasledovaní dostihli. Podľa portálu CNN Prima News dokonca na hracej ploche jazdilo policajné auto s rozsvietenými majákmi.
Policajná hovorkyňa Ilona Gazdošová potvrdila, že muža hľadali a mali informáciu, že sa nachádza na ihrisku. „Začal utekať, keď uvidel prichádzajúce autá. Po sto metroch ho chytili. Nekládol odpor,“ uviedla hovorkyňa. Po zadržaní ho previezli do väznice v Tepliciach.
Hoci situácia vyzerala dramaticky, duel sa nakoniec uskutočnil a skončil remízou 2:2.