Moldavsko pred voľbami čelí vlnám dezinformácií: Sanduová sa stala terčom deepfake videí

KIŠIŇOV - Pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Moldavsku sa na internete šíria tzv. deepfake videá a nepodložené obvinenia namierené proti prezidentke Maii Sanduovej. V stredajšej správe na to upozornila agentúra AFP, podľa ktorej niekoľko vyšetrovaní odhalilo dezinformačné kampane spojené s Ruskom.
Hlasovanie 28. septembra je podľa AFP považované za kľúčové pri rozhodovaní o tom, či Moldavsko ako kandidátska krajina prehĺbi svoje vzťahy s EÚ, alebo sa obráti smerom k Rusku, od ktorého získalo nezávislosť v roku 1991. Väčšina doterajších prieskumov naznačuje, že Saundovej Strana akcie a solidarity (PAS), ktorá je pri moci od roku 2021, vedie, ale čelí tvrdej výzve zo strany opozície.
Proeurópska moldavská prezidentka varuje pred bezprecedentným zasahovaním zo strany Moskvy, ktorú obviňuje, že „vynakladá stovky miliónov eur“ na kupovanie hlasov, ovplyvňovanie mienky voličov dezinformáciami a podnecovanie chaosu.
Samotná Sanduová sa niekoľko týždňov pred voľbami stala terčom posmechu; napríklad na videu vytvorenom nástrojom umelej inteligencie Luma AI spieva rapovú pieseň v ruštine, ktorá ju vykresľuje ako neefektívnu líderku. Podľa iniciatívy Antibot4Navalny ide iba o jeden z typov zavádzajúcich informácií, ktoré šírila ruská dezinformačná kampaň, známa ako Operácia Overload alebo Matrioška. Okrem toho bola Sanduová obvinená aj z toho, že trpí schizofréniou a že jej strana zmanipulovala nadchádzajúce voľby.
Vyvolanie vojny v Moldavsku?
Na platforme Telegram sa podľa AFP šírilo okrem iného aj tvrdenie v ruštine, že európski lídri chcú Sanduovú využiť na vyvolanie vojny v Moldavsku a nastolenie diktatúry, aby mohli zmobilizovať tamojších obyvateľov na boj v susednej Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.
Moldavské úrady v uplynulých dňoch vykonali takmer 300 razií a zadržali viac než 70 osôb, niektoré z nich podozrievajú z financovania politickej strany, ktorá je údajne napojená na Rusko, iné vinia z plánov podnietiť „masové nepokoje“ a destabilizovať krajinu s podporou Moskvy.
Rusko opakovane popiera, že by zasahovalo do vnútorných záležitostí Moldavska. Naopak, ruská zahraničná spravodajská služba v utorok obvinila európskych politikov z pokusu zabezpečiť, aby Moldavsko zostalo v súlade s vlastnou „rusofóbnou politikou“, a zo snahy o falšovanie hlasov.
Tieto zistenia sú len malou ukážkou
Britská stanica BBC tento týždeň zverejnila svoje zistenia o sieti financovanej Ruskom a spojenej s moldavským oligarchom a politikom Ilanom Šorom žijúcim v exile, ktorá údajne platila Moldavcom za šírenie proruskej propagandy. Moldavský denník Ziarul de Garda začiatkom septembra zase uviedol, že skupina spojená so Šorom koordinovala aktivity prostredníctvom tajných skupín na Telegrame, aby zaplavila TikTok a Facebook príspevkami namierenými proti EÚ.
Odborníci sa podľa AFP domnievajú, že tieto zistenia sú len malou ukážkou širšej koordinovanej siete Moskvy zameranej na Moldavsko a v konečnom dôsledku na Európu. „Moldavsko sa, bohužiaľ, stalo testovacím poľom pre informačnú vojnu Kremľa vo východnej Európe,“ citovala francúzska agentúra Nicolaea Tibrigana z bukureštskej Rumunskej akadémie.