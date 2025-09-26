KIŠIŇOV - Občania v Moldavsku cez víkend pristúpia k volebným urnám a sú na historickej križovatke. V hre je aj odštiepenie sa od ruského vplyvu, pričom Rusko už spustilo masovú propagandu, ktorá hovorí o čiernych scenároch.
O indíciách ruskej rozviedky informuje nezávislý ruský web The Moscow Times. Už cez víkend totiž občania vo veľkom prídu voliť a rozhodnú sa o svojej parlamentnej budúcnosti. To, kam bude krajina smerovať rozhodne zaujíma aj ich ďalekého suseda - Rusko. To už niekoľko rokov financuje a vedie vojenský konflikt na Ukrajine a v týchto chvíľach sa zdá, že mu hrozí strata ďalšej bývalej kolónie. Moldavských občanov preto už niekoľko hodín masíruje ruská propaganda, ktorá už miestami vyzerá ako neuveriteľné sci-fi.
Rusi varujú, Európa a NATO vás chcú okupovať a už chystajú vojakov
Samotní Rusi totiž prvýkrát po dlhej dobe cítia, že by mohli prísť o vplyv v tejto krajine, a preto robia aj nemožné, aby tomu zabránili. Ruská zahraničná spravodajská služba (SVR) v utorok 23. septembra napríklad obvinila Európsku úniu z "plánovania okupácie Moldavska silami NATO po voľbách, ktoré budú cez víkend".
Moldavsko síce delí od Ruska ukrajinské územie, ktoré je momentálne okupované, no napriek tomu tu má ruská spravodajská smršť značný vplyv. Rusi tu však nekončia a SVR vo vyhlásení tvrdí, že NATO už podľa všetkého "zhromažďuje vojská na území susedného Rumunska a v ukrajinskej Odese". "Eurobyrokrati v Bruseli sú odhodlaní udržať Moldavsko v súlade so svojou rusofóbnou politikou. Chcú to urobiť za každú cenu, vrátane nasadenia vojsk a vykonania de facto okupácie krajiny," tvrdí SVR.
Všetko sa rozbehlo po tom čo po masových policajných raziách v Moldavsku v pondelok 22. septembra úrady zatkli 74 ľudí. Všetko prebehlo v rámci vyšetrovania, ktoré označili za trestné stíhanie v rámci snáh podporovaných Ruskom a podnecovania nepokojov v krajine.
Úrady v Moldavsku obvinili Moskvu z platenia miestnym obyvateľom za účelom kupovania hlasov a výcvik mladých Moldavcov na organizovanie volebného násilia. "V takom prípade by na žiadosť prezidentky Maie Sanduovej ozbrojené sily európskych štátov prinútili Moldavčanov podriadiť sa diktatúre pod záštitou eurodemokracie," bez akýchkoľvek dôkazov dodala tajná ruská agentúra. SVR je pritom už niekoľko rokov známa vyhláseniami o údajných západných "sprisahaniach". Napríklad len v júli obvinili severoatlantickú alianciu z militarizácie Moldavska a tlačenia krajiny ku konfrontácii s Ruskom.