Trump podpísal príkaz na predaj TikToku: Takúto mu určil hodnotu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes podpísal exekutívny príkaz, podľa ktorého plán predaja amerických operácií sociálnej siete TikTok americkým a svetovým investorom splní bezpečnostné požiadavky zákona z roku 2024. Hodnota novej americkej spoločnosti bude približne 14 miliárd dolárov, napísala agentúra Reuters.
Na základe zákona, podpísaného vlani Trumpovým predchodcom Joom Bidenom, bola čínska materská spoločnosť ByteDance vyzvaná, aby do začiatku tohto roka predala aktíva TikToku americkej spoločnosti, inak bude sieť v celej krajine zakázaná. Trump po svojom januárovom nástupe do úradu platnosť tohto zákona niekoľkokrát odložil. Chcel tak získať americké aktíva, zohnať amerických a ďalších investorov a získať súhlas čínskej vlády. Nová lehota bola do 16. decembra.
"Tiktok bude väčšinovo vlastnený a kontrolovaný osobami zo Spojených štátov a nebude už kontrolovaný žiadnou zahraničnou protistranou. Spoločný podnik TikTok bude riadený novou správnou radou a bude podliehať pravidlám, ktoré náležite chránia dáta Američanov a národnú bezpečnosť. ByteDance a jej pridružené spoločnosti budú vlastniť necelý 20-percentný podiel v novom podniku," stojí v exekutívnom príkaze.
Americký viceprezident J. D. Vance uviedol, že nová americká spoločnosť bude mať hodnotu 14 miliárd dolárov, čím podľa Reuters prvýkrát určil cenu populárnej aplikácie. Biely dom neprezradil, ako k sume dospel, ByteDance si sama seba cení na 330 miliárd dolárov. Čínsky prezident Si Ťin-pching dohodu podľa Trumpa schválil, čínske veľvyslanectvo vo Washingtone to ale zatiaľ nepotvrdilo, napísala agentúra AP.
Trump vyhlásil, že TikTok bude úplne v amerických rukách. Medzi investormi, ktorí prevezmú americké aktivity, bude podľa neho Michael Dell, zakladateľ technologickej spoločnosti Dell, mediálny magnát Rupert Murdoch a pravdepodobne štyri alebo päť ďalších investorov "svetovej úrovne".
Súčasťou investičnej skupiny bude podľa AP aj súkromná kapitálová spoločnosť Silver Lake alebo americká spoločnosť Oracle, ktorá by podľa skorších informácií mala spravovať dáta platformy, ktoré budú pre čínsku skupinu neprístupné. Medzi vlastníkmi je však podľa agentúry mnoho ľudí, ktorí sú nejako spätí s Trumpom, vrátane Murdocha alebo spoluzakladateľa Oracle Larryho Ellisona, čo vyvoláva otázky, či sa do aplikácie nepremietne politický vplyv. Aplikáciu pre krátke videá TikTok používa v Spojených štátoch 170 miliónov užívateľov. Samotného amerického prezidenta na nej sleduje 15 miliónov ľudí.