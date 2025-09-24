ZÁHADNÉ útoky kosatiek v Európe: Pri pobreží TEJTO metropoly potopili ďalšiu jachtu! Vedci majú teóriu

LISABON – Pri pobreží Portugalska došlo k veľmi prekvapivému útoku morských predátorov na nič netušiacich pasažierov a námorníkov, ktorí sa práve plavili na jachte. Incident sa navyše odohral len pár dní po tom, ako kosatky značne poškodili inú jachtu v tejto lokalite. Ľudia sú v strachu a nevedia, čo bude ďalej.
Na pláži Fonte da Telha neďaleko portugalskej metropoly Lisabon došlo v sobotu 13. septembra popoludní k veľmi vážnemu incidentu. Posádka jachty Oceanview skončila v mori po útoku morského predátora zhruba päť námorných míľ (9 km) od pobrežia, píše Dive Magazine. Na palube bolo v tom čase päť ľudí.
Zábery z inej lode, ktorá sa v čase útoku na jachtu nachádzala len neďaleko, ukazujú, ako kosatky opakovane narážajú do spodnej časti jachty Na ďalšóm zábere je už jachta nebezpečne naklonená a potopá sa až skončí celá pod vodou.
Námorná škola Terra Incógnita na sociálnej sieti uviedla, že kosatky zlomili kormidlo a pod vodou spravili na jachte veľkú dieru, cez ktorú začala prúdiť voda. Posádka sa mala najprv pokúsiť doplaviť naspäť na pobrežie a postupne odčerpávať vodu, ale jachtu sa žiaľ nepodarilo zachrániť. Nikto z posádky neutrpel väčšie fyzické zranenia. Nebolo nutné ani lekárske ošetrenie. Uviedol to portugalský Národný námorný úrad.
Prvé správy o vyčíňaní kosatiek v blízkosti Pyrenejského polostrova sa objavili už v roku 2020. Odvtedy skončilo po ich útokoch na dne oceánu najmenej sedem lodí, pričom medzi rokmi 2020 a 2023 bolo hlásených viac ako 250 poškodení lodí, ktoré mali na svedomí títo predátori.
Odporúčania úradov
Každým ďalším rokom ale útokov ubúda. Je to výsledkom vydaných usmernení španielskych úradov, ktoré námorníkom odporúčajú, aby sa v oblastiach s výskytom kosatiek plavili v plytkých vodách s hĺbkou do 20 m, alebo sa takýmto oblastiam úplne vyhli. Kosatky sa zameriavajú prevažne na malé lode a jachty. Útočia na kormidlá, ktoré poškodia a následne odplávajú. Vedci pracujú s teóriou, že kosatky sa takýmto spôsobom len hrajú, pretože akonáhle zničia kormidlo, strácajú záujem o plavidlo.