Bizarná KATASTROFA: Pri Turecku sa potopila NOVÁ superjachta, na mori vydržala 15 minút!

ZONGULDAK – Mala to byť prvá plavba luxusnej jachty, ktorú slávnostne vypustili na more. Stala sa však katastrofa a nové plavidlo skončilo pod vodou. V ohrození života boli všetci ľudia na palube.
Na tureckom pobreží Zonguldak v severnej časti krajiny spustili na more luxusnú jachtu. Prešlo necelých 15 minút a milión dolárov skončilo na morskom dni. Ako píše britský web The Mirror, vydesení cestujúci aj posádka museli unáhlene opustiť loď a všetci skočili cez palubu.
Plavidlo malo názov Dolce Vento, o v taliančine znamená "Sladký vietor". Po sociálnych sieťach koluje aj video z tejto náhlej nehody. Jachta sa začala najprv nakláňať a postupne sa strácala pod hladinou.
Jachta bola dlhá 24 metrov a majiteľa stála 940-tisíc dolárov (805 260 eur). Mala byť vyrobená na zákazku v lodiarni v Istanbule. Na palube sa v čase nešťastia nachádzal aj majiteľ jachty. Podľa dostupných zdrojov mali všetci cestujúci aj posádka doplávať bezpečne k brehu.
Možné príčiny ponoru
Po zverejnení videa ponoru novej jachty na sociálnych sieťach sa začali objavovať rôzne špekulácie. Niektorí začali hovoriť o nadmernej hmotnosti na jednej strane.
"Výrazne to ovplyvnilo stabilitu jachty. Práve to mohlo byť následkom jej rýchleho potopenia. Správne rozloženie hmotnosti a výpočty stability sú kľúčovými prvkami pred spustením akéhokoľvek plavidla na more," napísal niekto ďalší.
Hovorca tureckých lodeníc Med Yilmaz (Medyılmaz Shipyard) uviedol, že celý prípad je v štádiu vyšetrovania. Majú prebehnúť technické kontroly celej potopenej jachty, aby sa zistilo, čo bolo príčinou nehody. Najčastejšie sa skloňuje buď chyba konštrukcia plavidla, alebo ľudská chyba už počas samotnej plavby.