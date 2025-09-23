Tvrdenia Trumpa o súvislosti paracetamolu a vakcín s autizmom vyvrátila aj WHO

ŽENEVA - Lieky proti bolesti Tylenol, obsahujúce liečivo paracetamol, ani vakcíny neboli preukázané ako príčiny autizmu, vyhlásil v utorok hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Reagoval na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v pondelok spojil výskyt autizmu s očkovaním detí a užívaním Tylenolu počas tehotenstva. Jeho tvrdenia už popreli britskí odborníci či Európska agentúra pre lieky. Informujú agentúry AFP a Reuters.
„Dôkazy zostávajú nekonzistentné,“ odpovedal hovorca WHO Tarik Jašarevič na tlačovej konferencii v Ženeve na otázku o možnej súvislosti medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmu u detí.
Možná súvislosť nebola potvrdená, vyzývajú na opatrnosť
Hovorca WHO sa odvolal na nemenované štúdie, ktoré naznačovali možnú súvislosť, avšak konštatoval, že to nebolo potvrdené následným výskumom. „Tento nedostatok replikovateľnosti naozaj vyzýva na opatrnosť pri vyvodzovaní záverov o príčine,“ povedal.
Vakcíny nespôsobujú autizmus
Pokiaľ ide o vakcíny, konštatoval, že o tejto otázke niet pochýb. „Vakcíny nespôsobujú autizmus,“ vyhlásil Jašarevič a potvrdil ich život zachraňujúce vlastnosti. „Toto je niečo, čo veda potvrdila. Tieto veci by skutočne nemali byť spochybňované,“ dodal. Očkovací plán pre deti podľa neho za uplynulých 50 rokov zachránil aspoň 154 miliónov životov.
Jašarevič zároveň varoval, že keď sú tieto očkovacie plány oneskorené, narušené alebo zmenené bez prehodnotenia dôkazov, výrazne sa zvyšuje riziko nákazy nielen pre dieťa, ale aj pre širšiu komunitu. „Každá vynechaná dávka zvyšuje šance na nakazenie sa život ohrozujúcim infekčným ochorením,“ konštatoval.
Trump radí tehotným vyhýbať sa paracetamolu
Americký prezident v pondelok na tlačovej konferencii v Bielom dome odporučil tehotným ženám, aby neužívali liek paracetamol - v USA nazývaný acetaminofén a známy pod obchodnou značkou Tylenol. Naznačil tiež, že bežné vakcíny by nemali podávať spoločne alebo tak skoro v živote dieťaťa.
Reuters informuje, že Trumpove tvrdenia sú v rozpore s názorom lekárskych spoločností, ktoré citovali údaje z viacerých štúdií ukazujúcich, že paracetamol, účinná látka v Tylenole, zohráva bezpečnú starostlivosť o zdravie tehotných žien.
Identifikovanie príčin autizmu je podľa AFP obľúbená téma amerického ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho Jr., ktorý uviedol, že na Trumpov podnet spúšťa celorezortnú iniciatívu na identifikáciu všetkých príčin autizmu.