Trump bude vo svojom príhovore v OSN kritizovať globalistické inštitúcie

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump bude vo svojom utorňajšom prejave na pôde Valného zhromaždenia OSN kritizovať „globalistické inštitúcie“. V pondelok večer to na tlačovej konferencii povedala jeho hovorkyňa Karoline Leavittová. Trump sa stretne aj s lídrami kľúčových moslimských štátov, s ktorými bude rokovať o vojne v Pásme Gazy. Informuje AFP.
Americký prezident pred plénom OSN vystúpi prvýkrát od návratu do funkcie. V príhovore sa „dotkne toho, ako globalistické inštitúcie výrazne narušili svetový poriadok, a vyjadrí svoju priamu a konštruktívnu víziu sveta“, ozrejmila Leavittová.
Popri zasadnutí VZ OSN sa šéf Bieleho domu stretne aj s lídrami moslimských krajín. Diskutovať spolu budú o vojne v Pásme Gazy. Rokovania má naplánované s lídrami Kataru, Saudskej Arábie, Indonézie, Turecka, Pakistanu, Egypta, Spojených arabských emirátov a Jordánska. Očakáva sa, že Trump sa stretne aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Podľa televízie NBC by sa Trump mohol stretnúť aj so sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.