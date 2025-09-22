Pondelok22. september 2025, meniny má Móric, zajtra Zdenka

Trump bude vo svojom príhovore v OSN kritizovať globalistické inštitúcie

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump bude vo svojom utorňajšom prejave na pôde Valného zhromaždenia OSN kritizovať „globalistické inštitúcie“. V pondelok večer to na tlačovej konferencii povedala jeho hovorkyňa Karoline Leavittová. Trump sa stretne aj s lídrami kľúčových moslimských štátov, s ktorými bude rokovať o vojne v Pásme Gazy. Informuje AFP.

Americký prezident pred plénom OSN vystúpi prvýkrát od návratu do funkcie. V príhovore sa „dotkne toho, ako globalistické inštitúcie výrazne narušili svetový poriadok, a vyjadrí svoju priamu a konštruktívnu víziu sveta“, ozrejmila Leavittová.

Popri zasadnutí VZ OSN sa šéf Bieleho domu stretne aj s lídrami moslimských krajín. Diskutovať spolu budú o vojne v Pásme Gazy. Rokovania má naplánované s lídrami Kataru, Saudskej Arábie, Indonézie, Turecka, Pakistanu, Egypta, Spojených arabských emirátov a Jordánska. Očakáva sa, že Trump sa stretne aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Podľa televízie NBC by sa Trump mohol stretnúť aj so sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.

Viac o téme: PríhovorDonald TrumpOSNGlobalistické inštitúcie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump posiela Afganistanu nejasnú hrozbu: Je potrebné vrátiť leteckú základňu v Bagrame, inak nastanú ZLÉ VECI
Zahraničné
Ilustračné foto
Trump zavádza 100-tisícový poplatok za H-1B víza: Cieľom je zamestnať viac Američanov
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump a Erdogan sa stretnú v Bielom dome: Čakajú sa veľké dohody
Zahraničné
Donald Trump a Si
Trump sa na jeseň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hlavnej postave z filmu Gabby a jej kúzelný domček vo filme prepožičala svoj hlas Martina Kapráliková
Hlavnej postave z filmu Gabby a jej kúzelný domček vo filme prepožičala svoj hlas Martina Kapráliková
Prominenti
RIchard Takáč na Rade EÚ o dovoze ukrajinských agrokomodít a potrebe zriadiť nový fond
RIchard Takáč na Rade EÚ o dovoze ukrajinských agrokomodít a potrebe zriadiť nový fond
Správy
Vieme prví: Pozrite, kto získal jednu z rolí v muzikáli Rómeo a Júlia! Môže za to Sajfa
Vieme prví: Pozrite, kto získal jednu z rolí v muzikáli Rómeo a Júlia! Môže za to Sajfa
Prominenti

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Peter Pellegrini
Prezident pri odhaľovaní plakety Jána Papánka v USA zdôraznil význam OSN
Domáce
TEST Vyskúšali sme cenovo
TEST Vyskúšali sme cenovo dostupný elektrický gril zo známeho reťazca: Pripravili sme na ňom aj mäso na kebab!
hashtag.sk
AKTUALIZOVANÉ Richard Takáč
Slovensko nie je spokojné s návrhom financovania budúcej agropolitiky Európskej únie
Domáce
Na SPU v Nitre rekordný počet prvákov: Univerzita otvára nové študijné programy
Na SPU v Nitre rekordný počet prvákov: Univerzita otvára nové študijné programy
Nitra

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Peter Pellegrini
Prezident pri odhaľovaní plakety Jána Papánka v USA zdôraznil význam OSN
Domáce
Donald Trump
Trump bude vo svojom príhovore v OSN kritizovať globalistické inštitúcie
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ
U našich susedov sa zrútilo malé lietadlo! Zasahujú záchranné zložky, hlásia jednu obeť
Zahraničné
Obrovská tragédia: Opice uniesli
Obrovská tragédia: Opice uniesli z postieľky iba dvojmesačné dieťa! Zabili ho
Zahraničné

Prominenti

STRACH o Carmen Geiss
STRACH o Carmen Geiss (60): Krvácanie do mozgu... OPERÁCIA!
Zahraniční prominenti
Ján Ďurovčík
Vieme prví: Pozrite, kto získal jednu z rolí v muzikáli Rómeo a Júlia! Môže za to Sajfa
Domáci prominenti
FOTO Sexi babka Erika Barkolová
Sexi babka Erika Barkolová HORE BEZ: Zahodila plavky a ukázala VYSEKANÉ TELO!
Domáci prominenti
Tom Holland
Tom Holland skončil v NEMOCNICI: Nepríjemný ÚRAZ pri natáčaní Spider-Mana!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Plánujete dieťa? Vyrazte na
Plánujete dieťa? Vyrazte na výlet do Poľska: Sieť hotelov ponúka hosťom odmenu za počatie potomka!
Zaujímavosti
Podľa novej štúdie káva
Podľa novej štúdie káva podporuje dlhší život, avšak iba ak ju pijete TAKTO
vysetrenie.sk
Riziko vzniku rakoviny prsníka
Rakovina prsníka desí milióny žien: Chirurgička odhalila šokujúce pravdy, ktoré vám lekári nepovedia
Zaujímavosti
Z chrámu sa stal
Z chrámu sa stal ring: VIDEO Ženy si kvôli milodarom trhali vlasy a bili sa palicami priamo pred davom veriacich!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Slovensko alarmujúco starne, na jedného dôchodcu zostanú len dvaja pracujúci: Kto bude robiť na penzie?
Slovensko alarmujúco starne, na jedného dôchodcu zostanú len dvaja pracujúci: Kto bude robiť na penzie?

Šport

Prípad falošného účtovníctva je na konci: Legendárny Nedvěd spoznal trest
Prípad falošného účtovníctva je na konci: Legendárny Nedvěd spoznal trest
Serie A
Zlatá lopta 2025: Online prenos z vyhlásenia prestížnej futbalovej ankety
Zlatá lopta 2025: Online prenos z vyhlásenia prestížnej futbalovej ankety
Ostatné
VIDEO Viktória Chladoňová vybojovala na MS medailu! Neuveriteľný výkon mladej Slovenky
VIDEO Viktória Chladoňová vybojovala na MS medailu! Neuveriteľný výkon mladej Slovenky
MS v cyklistike
Stred poľa v troskách: Barcelona prišla o dvoch kľúčových mužov základnej zostavy
Stred poľa v troskách: Barcelona prišla o dvoch kľúčových mužov základnej zostavy
La Liga

Auto-moto

Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Rady, tipy a triky
Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava
Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava
Pre zamestnávateľov
Gaudeamus Nitra 2025: Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov
Gaudeamus Nitra 2025: Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov
Som študent

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie stehno

Technológie

Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Správy
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Filmy a seriály
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Správy
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Armádne technológie

Bývanie

Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur

Pre kutilov

Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 typy toxických partnerov: Spoznáte ich hneď podľa prvých signálov
Partnerské vzťahy
3 typy toxických partnerov: Spoznáte ich hneď podľa prvých signálov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská tragédia: Opice uniesli
Zahraničné
Obrovská tragédia: Opice uniesli z postieľky iba dvojmesačné dieťa! Zabili ho
Petr Pavel
Zahraničné
Nekompromisné slová českého prezidenta: Ruské stroje je treba zostreľovať! Experti sa pridali
Kuriózna novinka na verejných
Zahraničné
Kuriózna novinka na verejných toaletách: Ľudia dostanú papier až po pozretí reklamy!
Ilustračné foto
Zahraničné
Vykašľala sa na svoje bábätko: Matka išla oslavovať, dieťa nechala na gauči! Našla ho mŕtve

Ďalšie zo Zoznamu