Trump zavádza 100-tisícový poplatok za H-1B víza: Cieľom je zamestnať viac Američanov

WASHINGTON - Ročné víza pre kvalifikovaných zahraničných pracovníkov v USA (H-1B) budú stáť 100 tisíc dolárov. Oznámil to americký prezident Donald Trump s cieľom prinútiť veľké technologické firmy, aby vo väčšej miere zamestnávali Američanov. Informuje agentúra AFP.
Nové opatrenie bolo oznámené spolu so zavedením rezidenčného programu „zlatej karty“ v hodnote jedného milióna dolárov. Ten Trump predstavil už pred niekoľkými mesiacmi. „Hlavné je, že k nám budú prichádzať skvelí ľudia a oni za to budú platiť,“ povedal Trump novinárom pri podpisovaní nariadení v Oválnej pracovni.
Víza H-1B umožňujú zamestnávanie špecialistov zo zahraničia
Víza H-1B umožňujú spoločnostiam zamestnávať zahraničných pracovníkov so špecializovanými zručnosťami v Spojených štátoch spočiatku na tri roky, ale s možnosťou predĺženia na šesť rokov. Na základe lotérie sa ročne udeľuje 85 tisíc víz tohto typu a zhruba tri štvrtiny príjemcov tvoria Indovia.
Technologickí podnikatelia vrátane Trumpovho bývalého spojenca Elona Muska varovali pred zameraním sa na víza H-1B s tým, že Spojené štáty nemajú dostatok domácich talentov na obsadenie dôležitých pracovných miest v technologickom sektore.
Trump pokračuje v obmedzovaní imigrácie
Trump proti vízovému programu H-1B bojoval už počas svojho prvého funkčného obdobia, ale pre vtedajší postup čelil rôznym súdnym námietkam. Súčasná verzia sa stala najnovším krokom v rozsiahlom zásahu proti imigrácii počas jeho druhého funkčného obdobia.
Poplatok bude platiť už od nedele s možnosťou výnimiek
Podľa najnovšieho nariadenia bude poplatok vyžadovaný už od nedele, pričom minister vnútornej bezpečnosti bude môcť oslobodiť jednotlivcov, celé spoločnosti alebo celé odvetvia. Jeho platnosť vyprší o rok a Trump ho môže predĺžiť.
Počet žiadostí v posledných rokoch prudko vzrástol. V roku 2024 USA schválili približne 400 tisíc víz H-1B, z ktorých dve tretiny boli obnovené. Najviac schválených žiadostí bol v roku 2022 za demokratického prezidenta Joea Bidena. Naproti tomu vrchol zamietnutí bol v roku 2018 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v Bielom dome.