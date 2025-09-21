Expert zotrel Trumpa: Jeho požiadavka na EÚ je nemožná! Týka sa Ruska a Číny

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na spojencov v Európskej únii. Žiada, aby okamžite prestali nakupovať ropu z Ruska a aby na čínsky dovoz uvalili vysoké clá. Podľa odborníkov sú tieto podmienky nereálne a mohli by spôsobiť ekonomický otras nebývalých rozmerov.
Tvrdý odkaz z Washingtonu
„Ak nesplníte moje požiadavky, budete si vojnu s Ruskom musieť vyriešiť sami,“ odkázal Trump lídrom NATO a EÚ. Prezident USA dáva jasne najavo, že od Európy očakáva spoločný front – zastavenie odberu ruskej ropy a spustenie obchodného útoku na Peking.
Slovensko aj Maďarsko však stále dovážajú ropu cez ropovod Družba a Bratislava otvorene priznáva, že iné riešenie momentálne nemá.
Druhá požiadavka ako nočná mora
Ešte väčší problém predstavuje Trumpova snaha prinútiť Brusel k zavedeniu tvrdých ciel na čínsky tovar. Čína je totiž nielen najväčším dodávateľom tovarov do Európy, ale zároveň aj jedným z jej kľúčových odberateľov. Len vlani doviezla do členských štátov EÚ tovar za viac než 505 miliárd eur – čo tvorí približne pätinu celkového európskeho importu.
„Trumpove predstavy sú ilúziou. Päťdesiat až stopercentné clá by okamžite vyvolali odvetu Pekingu. Čína je nielen najväčším exportérom do Európy, ale aj tretím najväčším trhom pre európske firmy. Pre exportérov by to znamenalo katastrofu,“ upozorňuje analytik think-tanku EPC Philipp Lausberg, ktorého cituje stránka TN.cz.
Brusel hľadá ústupok
Európska komisia sa snaží nájsť kompromis. Do pripravovaného balíka sankcií proti Moskve by mohli pribudnúť aj opatrenia voči niektorým čínskym firmám. Plán, ktorý mal byť predstavený už v stredu, sa však odložil – medzi členskými štátmi stále prebieha tvrdá diskusia.
Trump sa k téme tento týždeň rozprával s predsedníčkou Európskej komisie. Podľa diplomatov ho ale polovičné riešenia neuspokoja. „Trump stavia na nesplniteľných požiadavkách. Vie, že ich Európa nemôže splniť, a potom bude môcť obviniť Brusel, že práve on je zodpovedný za pokračovanie vojny,“ dodáva Lausberg.
India ako ďalší terč
Okrem Ruska a Číny má Trump na zozname aj Indiu. EÚ s ňou pritom len nedávno podpísala novú obchodnú dohodu, ktorá mala otvoriť priestor pre užšie hospodárske väzby.