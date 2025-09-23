KIŠIŇOV - Moldavské orgány v utorok vykonali viac než 30 razií a zadržali jednu osobu za financovanie politickej strany, ktorá je údajne napojená na Rusko, prostredníctvom kryptomien. K tomuto zásahu pritom došlo len pár dní pred parlamentnými voľbami v Moldavsku, informuje agentúra AP.
Národné protikorupčné centrum na svojej internetovej stránke oznámilo, že v spolupráci s prokuratúrou v meste Balti došlo k vyše 30 prehliadkam „v rámci vyšetrovania závážnych prípadov nelegálneho financovania politických strán, prania špinavých peňazí a volebných podvodov za zhoršujúcich okolností“.
Podozrivá politická strana
Cieľom tohto vyšetrovania je skupina ľudí spájaných s politickou stranou vrátane jej rozhodujúcich predstaviteľov, členov a podporovateľov, ktorá je podozrivá, že pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami realizovali trestný plán.
Financovanie z Ruska cez kryptomeny
Podľa orgánov z doteraz zozbieraných dôkazov prostriedky použité na nelegálne činnosti zrejme pochádzali z Ruskej federácie od členov zločineckej skupiny a boli prevádzané cez kryptomenové účty.
„Počas dokumentácie sa protikorupčným pracovníkom podarilo identifikovať dodávky hotovosti v celkovej hodnote približne deväť miliónov lei (takmer 1,8 milióna eur), ktoré boli realizované netransparentným kryptografickým spôsobom,“ uviedlo protikorupčné centrum. Polícia dosiaľ zaistila viac ako 800 000 lei (takmer 157 567 eur) v niekoľkých peňažným menách, dokumenty, elektronické zariadenia na uchovávanie informácií a ďalšie rôzne dôkazy. Na 72 hodín tiež zadržala jednu osobu.
Ďalšia vlna razií
K utorkovým raziám došlo len deň po tom, čo moldavské orgány podnikli 250 razií a zadržali 74 osôb, ktoré údajne plánovali podnietiť „masové nepokoje“ a destabilizovať krajinu s podporou Ruska.
Moldavské orgány vykonávajú tieto razie v čase pred parlamentnými voľbami naplánovanými na nedeľu, pričom prezidentka Maia Sanduová obviňuje Rusko zo zásahu do hlasovania. Kremeľ podľa nej míňa stovky miliónov eur na pokus ovplyvniť voľby. Moskva opakovane poprelo zasahovanie do vnútorných záležitostí Moldavska.
Moskva obviňuje Európu z manipulácie moldavských volieb
Ruská zahraničná spravodajská služba v utorok vo vyhlásení uviedla, že európski politici sa pokúšajú zabezpečiť, aby Moldavsko zostalo v súlade s vlastnou „rusofóbnou politikou“. Európskych predstaviteľov tiež obvinila z pokusu o falšovanie hlasov v nadchádzajúcich voľbách v Moldavsku.