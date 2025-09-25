Rozčarovaný Trump v OSN, BIZÁR s Melanie na eskalátore: Stal som sa terčom trojitej sabotáže, TOTO nebola náhoda!

NEW YORK – Prezident Spojených štátov amerických zrejme neverí na náhody. V sídle OSN v New Yorku, kde počas tohto týždňa zavítal aj s manželkou a prvou dámou Melanie, sa mal podľa svojich slov stať terčom troch sabotáží. Šéf Bieleho domu sa ocitol až v troch netradičných a prekvapivých situáciách, nad ktorými visia otázniky.
V utorok 23. septembra sa lídri celého sveta zišli na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Nechýbal medzi nimi ani americký prezident Donald Trump s prvou dámou Melanie. Ako informuje CNBC, manželský pár sa dostal do úzkych ešte pred samotným začiatkom samotného zasadnutia.
Náhle zastavenie eskalátora
Keď manželia Trumpovci vchádzali bok po boku do budovy OSN, najprv sa ešte pristavili pri médiách, kde zapózovali pred fotografmi. Následne prešli cez bariéry a vybrali sa smerom k eskalátorom. Donald Trump ako správny gentleman nechal ísť najprv manželku, no keď chcela Melanie nastúpiť, mechanizmus sa náhle zastavil. Keďže sa za nimi začal tvoriť rad, prvej dáme nezostávalo nič iné, ako schody na eskalátore vyšľapať po svojich.
"Zastavilo sa to len na chvíľu. Mali sme šťastie, že sme s Melaniou nespadli tvárou dopredu na ostré hrany týchto oceľových schodov. Len sme sa obaja pevne držali zábradlia, inak by to bola katastrofa," vyjadril sa nahnevaný Trump.
Jeden zo zamestnancov OSN však uviedol situáciu na pravú mieru. Pre agentúru Associated Press povedal, že osoba, zrejme kameraman, ktorý snímal Trumpovcov vystúpil na eskalátor ešte pred nimi a nechtiac stlačil gombík na núdzové zastavenie. Trump má však vlastný názor a poukazoval na článok denníka The Times, ktorý napísal, že zamestnanci OSN "vtipkovali o vypínaní eskalátora". Jednoducho ho vypli, lebo už nemali peniaze, napísal denník.
"Ten, kto to spravil, by mal ísť za mreže!" doplnil. S najväčšou pravdepdobnosťou išlo skutočne o núdzové zastavenie, pretože vedľajší eskalátor hneď vpravo fungoval celú dobu bez problémov.
Nefunkčná čítačka aj mikrofón
To však nebolo všetko. V budove OSN sa ocitli Trumpovci ešte v ďalších dvoch bizarných situáciách. Pred prejavom amerického prezidenta prestala fungovať hlavná čítačka a Trump bol nútený zhruba 15 minút čítať z papiera. "Dobrou správou ale je, že prejav získal fantastické recenzie. Poslucháči možno ocenili fakt, že len veľmi málo ľudí by si dokázalo poradiť v takejto situácii," uviedol šéf Bieleho domu.
Keď sa následne po prejave spýtal Melanie, aké to bolo, prišlo ďalšie rozčarovanie. "Nepočula som ani slovo z toho, čo si povedal."
Trump sa neskôr vyjadril, že svetoví lídri, ktorý nepoužívali tlmočníka, jednoducho nič nepočuli. "Po prejave mi povedali, že v auditóriu bol nefunkčný zvuk. Melanie sedela v prvom rade a napriek tomu nič nepočula."
"Toto nebola náhoda, ale trojitá sabotáž v OSN," napísal neskôr Biely dom na X.
Žiadosť o vyšetrenie
Trump dokonca požiadal generálneho tajomníka OSN Antónia Gutteresa o vyšetrenie týchto netradičných incidentov. OSN je podľa hovorcu Gutteresa pripravená v tejto veci transparentne spolupracovať s príslušnými orgánmi USA, aby sa zistilo, čo spôsobilo všetky tri incidenty, v ktorých sa ocitol prezident Spojených štátov.