Vodič sa bezohľadne nalepil za sanitku: Zneužil uličku záchrany a ohrozil pacienta! Záchranári hromžia

(Zdroj: Reprofoto - CNN Prima News )
PRAHA – Nalepil sa na sanitku, zapol výstražné svetlá a išiel si svoje. V Česku vyvolal pohoršenie neohľaduplný šofér jazdiaci po diaľnici D1 smerom na Prahu. Za zmienku stojí fakt, že ejho Čierny Kodiaq má slovenské tabuľky a na EČV mu „svieti“ päť šestiek.

Posádka sanitky prevážala 22-ročného muža s veľmi ťažkým poranením krčnej a hrudnej chrbtice. Každý otras mohol spôsobiť vážnu komplikáciu. „Pacienta sme s ohľadom na jeho stav museli prevážať s maximálnou opatrnosťou a plynulosťou,“ uviedol pre CNN Prima News, ktorá na prípad upozornila a zverejnila aj video zbesilej jazdy, Jiří Rychvalský zo Záchrannej služby ASČR Praha. Pri prechode záchrannou uličkou sa však na nich zavesilo osobné auto so zapnutými výstražnými svetlami a kopírovalo ich jazdu.

Vodič tak doslova zneužil koridor, ktorý sanitka otvárala a viezol sa pohodlne za ňou. Záchranári tvrdia, že išiel za nimi, až pokiaľ ho nezablokovalo iné auto. „Museli sme zabrzdiť a on tým, že bol tesne nalepený za našim nárazníkom, tak do nás vlastne skoro nabúral,“ opísal Rychvalský bezohľadnú jazdu vodiča škodovky.

Záznam sa dostal do rúk polície. Prípadom sa začali zaoberať okamžite potom, ako sa im dostali do rúk zábery, ktoré im poskytla televízia. Skontaktovali vodiča sanitky, zaistili zábery z miesta aj zo sanitky a tiež sa snažili vypátrať totožnosť vodiča. Prípadne sa príhlasiť mohol aj sám a svoje správanie vysvetliť. Podozrivý bol minimálne zo šiestich priestupkov, medzi ktorými je nesprávne použitie výstražných svetiel, zneužitie záchranárskej uličky či nedodržanie odstupu. Vodičovi hrozí v správnom konaní pokuta a trestné body. Nie je však vylúčené, že ak sa preukáže ohrozenie zdravia prevážajúceho pacienta, môže to mať pre neho ešte ďalšie následky.

 

 

Viac o téme: SanitkaZáchranáriVodičPolícia PrahaBezohľadnosťUlička záchrany
