Muž sa po parku promenádoval v nepriestrelnej veste a so zbraňou v ruke: Expresný zásah polície, všetko bolo INAK!

PRAHA - Vystrašená pani, telefonát na policajný obvod a následný zásah. Presne toto sa odohralo v jednom z pražských parkov v hlavnom meste Českej republiky. Dôvodom bol naoko ozbrojený muž s nepriestrelnou vestou, ktorý vzbudzoval veľkú pozornosť.
VIDEO Muž sa prechádza po parku so zbraňou v ruke:
Polícia prípad vysvetlila na webe tydenikpolicie.cz. "Prosím vás, tu chodí v nepriestrelnej veste chlapec a v ruke drží revolver," začína sa predmetné video slovami svedkyne, ktorá v parku pri Vysočanskej ulici narazila na dotyčného muža. Ten vzbudzoval pozornosť a zároveň strach. Viacerí si hneď mysleli, že má v úmysle niekomu ublížiť. "Pôjdem za ním. On ide možno k metru," povedala príslušníkovi mestskej polície do telefónu svedkyňa, na čo ju policajt upozornil, aby za ním nešla a že si to s ním vybaví hliadka.
Tá do pár minút na miesto prišla a muža zadržali. "Po prevzatí tohto oznámenia na tiesňovú linku mestskej polície bola informácia odovzdaná aj štátnej polícii a na uvedené miesto okamžite vyšli hliadky oboch bezpečnostných zložiek," informovala polícia. Po príchode dostali príslušníci upresňujúcu informáciu, že dotyčný muž sedí v parku priateľstva na lavičke.
Trest ho neminie
"Vzhľadom na závažnosť oznámenia bola použitá hrozba namierenou služobnou zbraňou a bolo zabezpečené blízke okolie. Po odzbrojení vyšlo najavo, že ide o plastovú pištoľ na guličky v tvare Glocka," zhodnotili policajti. Muža však nenechali ísť. Vec si totiž na doriešenie prevzala štátna polícia.