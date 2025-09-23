Žilinskí leteckí záchranári zasahovali pri dvoch vážnych úrazoch pilčíkov

ŽILINA - Žilinská posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v utorok pri dvoch vážnych pracovných úrazoch pilčíkov v lesnom teréne v okrese Žilina a Čadca. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.
Prvý incident sa odohral nad obcou Dlhé Pole v okrese Žilina, kde 35-ročného muža zasiahol padajúci strom do oblasti chrbta, pričom utrpel poranenie lopatky. „Posádka z vrtuľníka presne lokalizovala miesto udalosti, lekárka bola k pacientovi vysadená pomocou palubného navijaka. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol v spolupráci s hasičmi transportovaný k miestu pristátia a následne v stabilizovanom stave letecky prevezený do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina,“ priblížili z ATE.
Následne leteckí záchranári zasahovali v obci Turzovka v okrese Čadca, kde došlo k ďalšiemu úrazu 64-ročného pilčíka. Pád stromu mužovi spôsobil vážne poranenie hlavy. „Po doplnení liečby bol pacient s poruchou vedomia urgentne transportovaný do žilinskej fakultnej nemocnice, kde si ho prevzali lekári traumaoddelenia,“ dodali leteckí záchranári.