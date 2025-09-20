Sobota20. september 2025, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš

Biden mal ku koncu prezidentovania problémy s pamäťou, povedal jeho poradca

Joe Biden
Joe Biden (Zdroj: TASR/AP Photo/Nam Y. Huh, File)
ČTK

WASHINGTON - Bývalý americký prezident Joe Biden mal v posledných rokoch svojho funkčného obdobia problémy s pamäťou, nemohol si spomenúť na mená a dáta a často potreboval dodatočné stretnutia na to, aby mohol prijať rozhodnutie. Niekdajší personálny šéf Bieleho domu za Bidenovej administratívy Jeff Zients to vo štvrtok povedal republikánmi ovládanému parlamentnému výboru pre dohľad, píše dnes server Axios s odvolaním sa na svoje zdroje.

Zients je jeden z najvyššie postavených členov bývalej Bidenovej administratívy, ktorí uznali, že pokročilý vek teraz 82-ročného Bidena ovplyvňoval jeho schopnosti, a to aj v čase, keď sa usiloval o opätovné zvolenie na post prezidenta USA. Parlamentný výbor pre dohľad vyšetruje možný úpadok Bidenových kognitívnych funkcií v úrade prezidenta a jeho používanie podpisového automatu známeho ako autopen.

Dodatočné stretnutia a problémy s pamäťou

Niekdajší personálny šéf Bieleho domu počas neverejného vypočutia výboru oznámil, že Biden v priebehu svojho prezidentstva začal žiadať o dodatočné stretnutia. Namiesto toho, aby sa zúčastnil napríklad troch stretnutí pred prijatím rozhodnutia, Biden žiadal štyri, uviedol Zients. Biden podľa neho mal už dlho problém vybavovať si mená a dáta, ale prezidentova pamäť sa počas posledných rokov jeho úradovania zhoršila.

Zients povedal, že bývalá prvá dáma Jill Bidenová s ním pred nástupom na post personálneho šéfa na začiatku roka 2023 hovorila o riadení Bidenovho programu. Naliehala na neho, aby program upravoval tak, aby sa vtedajší prezident vracal do Bieleho domu skôr a mal čas pre seba alebo rodinných príslušníkov, oznámil Zients. Bidenova vtedajšia osobná asistentka a zástupkyňa personálneho šéfa Annie Tomasiniová so Zientsom podľa neho rovnako hovorila o zúžení prezidentovho programu a skrátení vzdialeností, ktoré Biden musel ujsť, či obmedzení počtu schodov na jeho trase.

Zapojil sa do rozhovorov o prezidentských milostiach

Parlamentný výbor si od Zientsa vypočul, že Bidenov syn Hunter Biden sa na konci funkčného obdobia svojho otca zapojil do rozhovorov o prezidentských milostiach a zúčastnil sa na stretnutiach, ktoré sa ich týkali. Zients podľa svojich slov nebol prítomný pri konečných diskusiách o kontroverzných plošných milostiach, ktoré Biden udelil členom svojej rodiny v posledných 24 hodinách v úrade. Biden sa k udeleniu milostí rozhodol použiť autopén, o čom sa rozhodlo na schôdzke, ktorej sa zúčastnil vysoký poradca Jill Bidenovej Anthony Bernal, napísal už skôr tento mesiac server Axios s odvolaním sa na interné e-maily.

Zients počas štvrtkového vypočutia uviedol, že osobne neposlal e-mail, ktorým povolil použitie prezidentovho podpisu prostredníctvom autopénu, o čom Axios tiež informoval. "Schvaľujem použitie autopénu na vydanie všetkých nasledujúcich milostí. Vďaka, JZ," stálo podľa serveru v e-maile zaslanom zo Zientsovej e-mailovej adresy 19. januára, iba hodiny pred tým, ako Bidenov čas v prezidentskom úrade vypršal. E-mail sa týkal práve milostí pre piatich členov Bidenovej rodiny vrátane brata a sestry, ktorí boli obvinení z toho, že zneužili meno rodiny Bidenovcov na získanie finančných výhod, napísal Axios. Zients neodoslal e-mail osobne, ale povolil svojej asistentke Rose Poovej, aby ho odoslala v jeho mene, uviedol podľa serveru zdroj blízky Zientsovi.

Bidenovo odstúpenie a prehra Harrisovej

Autopen je mechanické zariadenie, ktoré slúži na replikáciu podpisu podľa podpisového vzoru. Americkí prezidenti tento prístroj používajú po mnoho desaťročí. Prezident Donald Trump opakovane spochybnil platnosť niektorých podpisov, za ktorými podľa neho stoja Bidenovi asistenti. Podpisy by tak zakrývali to, čo Trump označuje ako Bidenov kognitívny úpadok.

Biden z vlaňajšieho klání o druhý prezidentský mandát odstúpil po tom, ako jeho výkony v predvolebnej kampani vrátane debaty s Trumpom vyvolali pochybnosti, či je duševne dostatočne zdatný pre zotrvanie v Bielom dome. Trumpovi sa tak napokon postavila niekdajšia viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorú republikán v minuloročných voľbách porazil.

USA sa snažia opäť
USA sa snažia opäť získať leteckú základňu Bagram v Afganistane: TOTO je dôvod
Zahraničné
ukrajinskí vojaci bránia svoje
Situácia na Ukrajine eskaluje, NATO je podľa Kremľa vo vojne s Ruskom, Česi posilňujú východné krídlo Aliancie
Zahraničné
Baner Charlieho Kirka
Európski aj svetoví odsúdili vraždu Charlieho Kirka: Polícia pátra po strelcovi
Zahraničné
Charlie Kirk prehovoril predtým,
Atentát na Trumpovho priateľa Kirka: TOTO bolo posledné slovo, ktoré povedal pred výstrelom
Zahraničné

20. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov
20. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov
Správy
Historický sprievod mestom pri príležitosti 320. výročia zvolenia Františka II. Rákociho za vodcu konfederácie
Historický sprievod mestom pri príležitosti 320. výročia zvolenia Františka II. Rákociho za vodcu konfederácie
Správy
Tlačová beseda Progresívneho Slovenska
Tlačová beseda Progresívneho Slovenska
Správy

Meteorológovia varujú: Príde silný
Meteorológovia varujú: Príde silný vietor, zasiahne aj horské oblasti
Domáce
Smutná správa! Vo veku
Smutná správa! Vo veku 73 rokov zomrel priekopník enogastronómie
Domáce
Na Špecializovanom trestnom súde
Proces s Ondrejčákom bude obnovený: Vyplýva to z rozpisu pojednávaní
Domáce
Po vinobraní v Pezinku štartuje zelená premena Štefánikovej ulice
Po vinobraní v Pezinku štartuje zelená premena Štefánikovej ulice
Bratislava

NATO reaguje na ruské
NATO reaguje na ruské provokácie v Estónsku, Poľsku a Rumunsku: Na ochranu neba nasadia nový prieskumný systém!
Zahraničné
Taliban zadržiaval britský pár:
Taliban zadržiaval britský pár: Dočkali sa! Konečne sa vrátili naspäť do Spojeného kráľovstva
Zahraničné
Európska únia chce tvrdo
Európska únia chce tvrdo zakročiť voči dovozu ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska: TOTO plánujú zaviesť!
Zahraničné
Joe Biden
Biden mal ku koncu prezidentovania problémy s pamäťou, povedal jeho poradca
Zahraničné

Priateľka Liama Paynea (†31)
Priateľka Liama Paynea (†31) stále smúti: Zverejnila NOVÉ FOTO so spevákom... Vytvorilo ho AI!
Zahraniční prominenti
František Ringo Čech
František Ringo Čech (82) ruka v ruke s NOVOU frajerkou: Mohla by byť jeho VNUČKA
Domáci prominenti
Zuzana Belohorcová s manželom
Manželstvo Belohorcovej a Hájka v TROSKÁCH: Na ostrove sa šepká o rozvode
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Jude Law
Dcéra (24) hviezdneho Juda Lawa hanbu nepozná: Všetkým ukazovala bradavky!
Zahraniční prominenti

Ako veľmi nezdravý je
Ako veľmi nezdravý je dochucovaný jogurt? Takýto je názor odborníkov
vysetrenie.sk
Krava prekvapila turistov na
Turisti zažili šok na bobovej dráhe: VIDEO Do cesty sa im postavila NEČAKANÁ živá prekážka!
Zaujímavosti
Patríte k pomalším vodičom?
Patríte k pomalším vodičom? Neuveriteľné, ale pravdivé: Pomalá jazda vám môže spôsobiť viac problémov, než si myslíte!
Zaujímavosti
Sedem divov sveta: Fascinujúce
Sedem divov sveta: Fascinujúce stavby, z ktorých sa zachovala len jedna jediná
dromedar.sk

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Finančná správa ruší a presúva pobočky daňových úradov: Ktorých miest sa zmena týka?
Finančná správa ruší a presúva pobočky daňových úradov: Ktorých miest sa zmena týka?
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)

FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
Ženský futbal
Horúca aktualita ohľadom ZOH 2026: Rozhodlo sa o osude športovcov Ruska a Bieloruska
Horúca aktualita ohľadom ZOH 2026: Rozhodlo sa o osude športovcov Ruska a Bieloruska
ZOH Miláno Cortina 2026
To snáď nie je možné: Na pretekoch Okolo Slovenska sa dejú neskutočné veci
To snáď nie je možné: Na pretekoch Okolo Slovenska sa dejú neskutočné veci
Cyklistika
Real nedopustil prekvapenie, minuloročný súper Slovana v Lige majstrov zažíva nočnú moru
Real nedopustil prekvapenie, minuloročný súper Slovana v Lige majstrov zažíva nočnú moru
La Liga

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Rady, tipy a triky
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
Prostredie práce
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Rady, tipy a triky
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Pre zamestnávateľov

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Rady a tipy
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy

Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Vesmír
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Armádne technológie
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Veda a výskum
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Armádne technológie

Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax

Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty

Umenie vedieť odísť: Toto sú 4 signály, že je lepšie vzťah zanechať a začať niečo nové
Partnerské vzťahy
Umenie vedieť odísť: Toto sú 4 signály, že je lepšie vzťah zanechať a začať niečo nové
NATO reaguje na ruské
Zahraničné
NATO reaguje na ruské provokácie v Estónsku, Poľsku a Rumunsku: Na ochranu neba nasadia nový prieskumný systém!
Európska únia chce tvrdo
Zahraničné
Európska únia chce tvrdo zakročiť voči dovozu ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska: TOTO plánujú zaviesť!
Smutná správa! Vo veku
Domáce
Smutná správa! Vo veku 73 rokov zomrel priekopník enogastronómie
Joe Biden
Zahraničné
Biden mal ku koncu prezidentovania problémy s pamäťou, povedal jeho poradca

