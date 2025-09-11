Atentát na Trumpovho priateľa Kirka: TOTO bolo posledné slovo, ktoré povedal pred výstrelom

OREM - Ameriku zasiahla správa o brutálnej vražde konzervatívneho podcastera a aktivistu Charlieho Kirka. Len 31-ročného podporovateľa prezidenta Donalda Trumpa smrteľne postrelili počas vystúpenia na Univerzite Utah Valley. Posledné slovo, ktoré vyriekol pred výstrelom, bolo "násilie".
Smrteľný výstrel počas diskusie
Incident sa odohral v stredu na pôde univerzity v meste Orem. Kirk, známy svojimi ostrými debatami a provokatívnym štýlom, reagoval na otázku z publika, keď náhle padol výstrel. Posledné jeho slovo bolo "násilie". Guľka ho zasiahla do krku, okamžite začal silno krvácať a hoci ho previezli do nemocnice, zraneniam podľahol.
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) okamžite uzavrel kampus a začal rozsiahle vyšetrovanie. Existuje podozrenie, že strelec mohol strieľať zo strechy. Zbraň sa však zatiaľ nenašla a pátranie po útočníkovi pokračuje. Dvaja zadržaní podozriví boli neskôr prepustení.
Trump: Strata priateľa a „mučeníka slobody“
Prezident Donald Trump, ktorý tragédiu oznámil na svojej platforme Truth Social, označil Kirka za „veľmi, veľmi dobrého priateľa“. Na pamiatku vyhlásil smútok a nariadil stiahnuť vlajku na Bielom dome na pol žrde.
Vo vyhlásení z Oválnej pracovne povedal, že je „plný smútku a hnevu nad odpornou vraždou Charlieho Kirka“. Vyzdvihol jeho oddanosť slobode, demokracii a americkému ľudu. „Bol mučeníkom pravdy a slobody,“ uviedol prezident a dodal, že jeho odkaz prežije. Podľa Trumpa nesie časť zodpovednosti za útok aj „démonizácia politických oponentov“ a obvinil radikálnu ľavicu, že Kirka dlhodobo nálepkovala ako „nacistu“.
Odsúdenie naprieč politickým spektrom
K brutálnemu činu sa vyjadrili aj demokratickí lídri. Bývalý prezident Joe Biden na sociálnych sieťach napísal, že „pre takýto druh násilia nie je v Amerike miesto“. Barack Obama zdôraznil, že ide o „odporný čin, ktorý nemá miesto v demokracii“. Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil vraždu za „politický atentát“.
Medzi tými, ktorí útok odsúdili, bola aj Meghan McCain, dcéra zosnulého republikánskeho senátora Johna McCaina. Podľa nej ide o „generáciami formujúci moment, ktorý zmení americkú históriu“.
Kto bol Charlie Kirk
Charlie Kirk sa stal známym ako zakladateľ hnutia Turning Point USA, ktoré motivovalo mladých Američanov k podpore konzervatívnej politiky na univerzitách. Preslávil sa aj debatnými pódiami na kampusoch, kde pod heslom „Dokážte, že sa mýlim“ vyzýval oponentov na otvorenú diskusiu.
Kirk viedol populárny podcast a jeho názory sledovali milióny ľudí na sociálnych sieťach. Na Univerzitu Utah Valley bol pozvaný ako hosťujúci rečník. Krátko pred osudným výstrelom rozdával medzi študentov šiltovky s logom „Make America Great Again“.