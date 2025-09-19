Šokujúce svedectvo po návšteve nevestinca: Samuela nadrogovali a okradli prostitútky! Úrady nekonajú

ZÜRICH - Namiesto krátkej zábavy skončil 59-ročný podnikateľ v Zürichu s traumou, zraneniami a prázdnym účtom. Samuel P. je presvedčený, že prostitútky mu dali drogy a pripravili ho o viac než deväťtisíc eur. Prokuratúra však prípad odmietla vyšetrovať pre nedostatok dôkazov.
Od zábavy k hororu
Podnikateľ si 8. júna 2024 večer doprial pivo v bare a krátko nato ho oslovila mladá žena. „Mala asi dvadsať rokov, bola štíhla a veľmi príťažlivá,“ spomína Samuel P. pre Blick.ch.
Prijal jej ponuku sexuálnych služieb za 200 frankov a odišiel s ňou do izby, kde už čakala staršia žena.
Nápoj, po ktorom prišla tma
Dvojica mu naliala alkohol. „Dal som si len jeden zdvorilostný dúšok – a okamžite ma to odrovnalo,“ opisuje P. Je presvedčený, že mu do pohára pridali silné omamné látky. Potom si už pamätá len útržky bez časového rámca.
Šokujúce ráno
O desiatej dopoludnia sa prebral, vzal si taxík a doma prespal ďalších dvadsať hodín. Keď sa pozrel do zrkadla, našiel veľký hematóm na bruchu a bolestivú popáleninu v ústach, ktorú potvrdil aj jeho zubár.
Najväčší otras prišiel pri kontrole účtu: medzi 23:43 a 7:02 zmizlo v šiestich platbách 9 087,80 frankov (asi 9 270 eur). V pondelok okamžite podal trestné oznámenie. „Mohlo ma to zabiť. V mojom veku hrozí pri takýchto látkach infarkt,“ dodáva.
Psychologické následky
O mesiac neskôr navštívil psychologičku a priznal, že pod nátlakom prezradil aj svoj PIN kód. Jej posudok označil jeho výpovede za konzistentné a dôveryhodné. „Bol som nadrogovaný, okradnutý a zneužitý,“ hovorí P.
Prokuratúra: dôkazov je málo
Štátne zastupiteľstvo Zürichu v júli 2024 rozhodlo, že vyšetrovanie nezačne. Chýbajú podľa nich dôkazy. Bývalý zamestnanec podniku navyše vypovedal, že muž v tú noc viackrát využil služby a všetko zaplatil kartou pri plnom vedomí.
Sklamanie a obvinenia
Pre Samuela P. je to jasná manipulácia. „Majiteľ klubu si určite vzal svoj podiel. Preto tvrdí, že som pôsobil normálne,“ hovorí. Poisťovňa mu škodu nepreplatila.
Výstraha pre ďalších mužov
Odvolanie nepodal, vie, že jeho dôkazná situácia je slabá. Rozhodol sa však prehovoriť verejne. „V Zürichu neplatí žiadna ochrana. Muži by mali byť rovnako opatrní ako ženy,“ apeluje.
Od incidentu sa do verjného domu už nevrátil.