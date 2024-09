Od Dva a pol chlapa po HIV: Lesk a bieda Hollywoodu na tvári Charlieho Sheena

Valeria Golino a Charlie Sheen (Zdroj: 20th Century Fox)

Charlie Sheen sa narodil 3. septembra 1965 v New York City v štáte New York ako Carlos Irwin Estevez a ako tretie zo štyroch detí svojich rodičov. Podobne ako jeho otec, slávny Martin Sheen, vlastným menom Ramón Gerardo António Estévez, ktorý sa pre španielske meno obával diskriminácie, aj jeho syn Carlos sa rozhodol pre umelecké meno Sheen. V početnej hereckej rodine Estévezovcov už ako dieťa súťažil so starším bratom Emiliom, neskôr tiež úspešným hercom, nie však v dramatických scénkach, ale v športe. Charlie bol totiž od detstva pohybovo nadaný a miloval bejzbol. Chcel sa stať slávnym bejzbolistom ako Babe Ruth. Aj na strednej škole v športe vynikal, ale v štúdiu mal biedne výsledky a tak často sa flákal, až ho zo školy vylúčili. Takže sa definitívne rozhodol venovať herectvu. Prvá snímka, v ktorej hneď zažiaril, hoci len vo vedľajšej úlohe, bol klasický vojnový film režiséra Olivera Stonea Čata (1986) realisticky vykresľujúci vojnu vo Vietname. Film získal štyroch Oskarov. O rok neskôr si Charlie zahral v oceňovanej dráme Wall Street (1987) po boku Michaela Douglasa a svojho otca Martina Sheena.

(Zdroj: 20th Century Fox)

Zmysel pre humor prejavil vo filme Prvá liga (1989), ale skutočnú hviezdu z neho urobila bláznivá komédia Horúce strely (1991), ktorá sa pre svoj až nezmyselný humor a paródiu na všetko slávnostné a hrdinské stala kasovým trhákom a kultovou snímkou. V tom období už bol z Charlieho svetovo známy a vyhľadávaný herec. Sláva však nikdy neprichádza len tak. Začali sa zjavovať klebety o Charlieho problémoch s alkoholom a drogami, ktoré sa odrazili aj v jeho osobnom živote. Údajne postrelil snúbenicu Kelly Preston do pleca (áno, tú Kelly Preston, ktorá sa neskôr vydala za Johna Travoltu, mala s ním dve deti a v roku 2020 podľahla rakovine). Charlieho meno sa objavovalo medzi účastníkmi drogových potýčiek, niekoľkokrát strávil noc na polícii, raz doslova "vybielil" verejný dom, inokedy rozbil výklad obchodu s alkoholom. Nepripúšťal, že by bol závislý, odmietal sa liečiť a režiséri s ním nechceli pracovať, lebo bol nespoľahlivý a agresívny. Škandalózne svedčil na súde v prípade hollywoodskej madam Heidi Fleiss, ktorej bol častým zákazníkom a minul u nej 50-tisíc dolárov za služby prostitútok. Jeho sláva začala blednúť. Pokračovanie Horúcich striel a Prvej ligy mu na krátky čas vrátilo popularitu, no potom naplno prepadol alkoholu a drogám, rozviedol sa so svojou prvou manželkou Donou Peele a na verejnosti sa začal často objavovať opitý a sfetovaný, v spoločnosti hviezdičiek s pozoruhodnou morálkou, prostitútok a pornohviezd.

Charlie Sheen a Lindsay Lohan (Zdroj: SITA)

V roku 1998 sa predávkoval drogami a alkoholom, jeho život visel na vlásku. Padla definitíva, že sa musí liečiť. Absolvoval relatívne dlhý pobyt na odvykačke a na prelome tisícročí hlásil comeback. Za rolu v seriáli Spin City, v ktorej nahradil vážne chorého Michaela J. Foxa, získal Zlatý glóbus a potom už naplno prepuklo masové televízne šialenstvo v seriáli Dva a pol chlapa. Sukničkár Charlie Harper si získal nehynúcu slávu. V súkromnom živote sa herec oženil s krásnou Denise Richards, spoldil s ňou dcéru a v roku 2010 sa stal najlepšie plateným seriálovým hercom. Za jednu epizódu zarobil 1,8 milióna amerických dolárov! Démon drog a alkoholu mu však ustavične stál za chrbtom a škandál na seba nedal dlho čakať. Na natáčanie prišiel Charlie viackrát opitý, neovládal text, hovoril sám so sebou, začal chudnúť a jeho zdravotný stav sa evidentne zhoršoval. Navyše dourážal tvorcu seriálu Chucka Lorreho, nazval ho červom, hlupákom a cez médiá mu verejne adresoval nepokryte antisemitské nadávky. V roku 2011 nasledoval vyhadzov z megaúspešného seriálu, Charlieho postava bola nahradená Ashtonom Kutcherom.

(Zdroj: TV Max)

Charlie sa už na výslnie nevrátil, hoci sa o to ešte snažil v seriáli Anger Management. Upadalo jeho zdravie, zmenil sa v tvári, veľmi schudol a zostarol. Napokon v jednom rozhovore roku 2015 priznal, že je HIV pozitívny. Odvtedy je preňho cesta do Hollywoodu zarúbaná napriek tomu, že sa veľmi snaží o ďalší návrat. S Denise Richards, s ktorou mal dve dcéry Sami a Loly, sa rozviedol. Z ďalšieho vzťahu má dcéru Cassandru. Spolu s Brettom Michaelsom vedie vlastnú produkčnú spoločnosť. Ako herec sa však stiahol do ústrania a paradoxne teraz rieši podobné problémy so svojou krásnou dcérou Sami (19), aké pred rokmi vyrábal sám. Happy birthday, Charlie!

Charlie Sheen a jeho dcéra Sami (Zdroj: SITA)