Rafinovaný trik Ukrajincov: Na Rusov používajú ako návnadu prostitútky! Vypláca sa to

KYJEV - Znie to ako scéna z filmu o Jamesovi Bondovi, no tentoraz ide o realitu. Najvyšší predstavitelia ukrajinských tajných služieb otvorene priznávajú, že v boji proti Rusku využívajú aj tie najintímnejšie zbrane.
Šéf rozviedky bez zábran: Sex ako nástroj vojenskej misie
Kyrylo Budanov, šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky, šokoval verejnosť svojimi slovami v rozhovore pre influencerku na sociálnych sieťach. Bez okolkov priznal, že ukrajinské tajné služby využívajú spoluprácu s prostitútkami a eskortnými modelkami na zber citlivých informácií, píše server Aktualne.cz.
„Nedokážete si predstaviť, koľko toho muži niekedy prezradia len preto, aby ukázali, akí sú mocní. A tieto informácie sa dostanú tam, kam majú,“ povedal Budanov.
Ešte prekvapivejšie však bolo jeho stanovisko k samotnému aktu pohlavného styku medzi agentom a prostitútkou: „Niekto to môže vnímať ako nemorálne. Ale čo ak je to nevyhnutné? Je to otázka etiky – nik nás do toho nikdy netlačil. Ale pre tých, ktorí nie sú ženatí – prečo nie?“
Ženy na tajnej misii: chirurgia, falošné identity a vyznamenania
Podobné praktiky už v minulosti potvrdil aj šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyl Malijuk. V roku 2023 verejne priznal, že niektoré agentky operujú za nepriateľskou líniou ako eskortné pracovníčky, pričom menia identity a absolvujú plastické operácie, aby boli čo najpresvedčivejšie. „Agentky pracujú hlboko v území nepriateľa. Niektoré z nich zmenili mená, vzhľad aj životné príbehy,“ uviedol Malijuk.
Práve v tom období vyvolalo kontroverzie aj udelenie vojenského vyznamenania bývalej eskortnej pracovníčke a influencerke Ksjuši Manekenovovej – dostala medailu „za pomoc vojenskej rozviedke Ukrajiny II. stupňa“.
Globálny fenomén: tajné služby a sexuálne služby ruka v ruke
Ukrajina však nie je výnimkou. Sex a špionáž sa už desaťročia prelínajú vo viacerých štátoch sveta. V roku 2012 otriasla USA aféra, keď dvanásť agentov CIA a niekoľko amerických vojakov zorganizovalo divoký večierok s miestnymi prostitútkami počas služobnej cesty. Vyšetrovatelia sa obávali, že by ženy mohli byť napojené na teroristické siete, no prepojenia sa nakoniec nepreukázali.
Zvláštna bola aj kauza v Poľsku, kde tamojšie úrady zatkli bývalú pornoherečku a hviezdu OnlyFans Darju Ostapenkovovú. Tá požiadala o azyl ako prodemokratická bieloruská aktivistka, no neskôr vyšlo najavo, že spolupracuje s tajnými službami režimu Alexandra Lukašenka a pod zámienkou boja za slobodu budovala kontakty s poľskou opozíciou, píše Aktualne.cz.
Dvojití agenti: maskovaní spojenci nepriateľa
Budanov sa v rozhovore venoval aj fenoménu dvojitých agentov – ľudí, ktorí sa pohybujú medzi dvoma svetmi. Podľa neho ide o významnú skupinu, ktorá dokáže pôsobiť na oboch stranách konfliktu. „Percento provokatérov alebo dvojitých agentov je pomerne vysoké. Fungujú dobre pre obe strany,“ vyhlásil.
Ukrajinskí agenti operujúci v Rusku podľa neho často vystupujú ako nadšení podporovatelia Putinovho režimu, čím si získavajú dôveru a prístup k dôležitým informáciám. Tieto operácie sa však neodohrávajú v priebehu dní či týždňov – podľa Budanova môžu trvať aj sedem rokov, kým sa odhalia alebo vyčerpajú.
Niektorí z „spiacej bunky“ vraj dokážu pôsobiť až dve desaťročia. Po splnení úlohy „sa jednoducho vrátia do civilného života a pokračujú v práci, ako by sa nič nestalo“.
Etika v tieni vojny
Celý obraz práce ukrajinských tajných služieb, ktorý Budanov odkryl, balansuje na hrane etiky. Otvorenosť, s akou hovorí o využívaní sexu, klamstiev a plastických operácií, môže šokovať. No v kontexte vojny, ktorú Ukrajina vedie s jadrovou veľmocou, sa morálne pravidlá posúvajú – alebo úplne miznú. „Niekedy je to nepríjemné. Ale ak je to potrebné? Robíme to, čo musíme,“ povedal šéf rozviedky.