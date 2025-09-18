Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

KLAGENFURTE - V rakúskom Klagenfurte riešili nezvyčajnú situáciu. Až pred súd sa dostal prípad 28-ročného muža, ktorý navštívil nevestinec. Muž si službu zaplatil vopred a čakal, čo sa bude diať, no neskôr si to rozmyslel a peniaze si vzal späť. Z dôvodu jeho správania budete prekvapení! Zamestnankyňa nevestinca sa rozhodla, že situáciu nenechá len tak a prípad pohnala pred súd. A nie zbytočne...

V Klagenfurte sa nedávno riešil bizarný prípad, ktorý okamžite prilákal pozornosť médií aj miestnej verejnosti. 28-ročný muž navštívil nevestinec a objednal si službu na 30 minút, no čoskoro sa rozhodol, že s poskytovateľkou nebol spokojný. Podľa jeho slov sa mu nepáčila a navyše „cítil nepríjemný zápach“, čo bol podľa neho dôvod, aby si vopred zaplatené peniaze vzal späť.

Prípad z miestneho nevestinca skončil až pred súdom!
Zobraziť galériu (2)
Prípad z miestneho nevestinca skončil až pred súdom!  (Zdroj: Wassermann Kerstin)

Keď mu zamestnankyňa odmietla peniaze vrátiť, muž ich bezostyšne zobral sám, čím spôsobil nemalé rozruchy. Prostitútka rumunského pôvodu sa však bránila a vysvetlila, že každý klient musí zaplatiť, či už služby využije naplno, alebo nie. „Niektorí skončia veľmi rýchlo, iní zostanú dlhšie, no platí sa vždy,“ zdôraznila pre denník Kronen Zeitung.

ŠOK v nemocnici: Doktor sa počas operácie oddával vášni so sestričkou! Pacient pri nich ležal v narkóze Prečítajte si tiež

ŠOK v nemocnici: Doktor sa počas operácie oddával vášni so sestričkou! Pacient pri nich ležal v narkóze

Súd jej dal za pravdu

Súd jej nakoniec dal za pravdu. Porota rozhodla, že muž jej ukradol „ťažko zarobené peniaze“. Obžalovaný dostal podmienečný trest na 20 mesiacov a evidentne bol rád, že trest nebol tvrdší. Pri odchode zo súdnej siene dokonca poďakoval, čo vyvolalo pobavené reakcie. Jedna z porotkýň mu pritom ešte zvolala: „A nabudúce buďte už dobrý a do nevestinca nechoďte!“

Viac o téme: ProstitúciaRybySmradNevestinecSúd
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Neuveriteľné, čo manžel spravil:
Neuveriteľné, čo manžel spravil: Na romantický víkend priviedol vlastnú mamu! Žena skončila v inej izbe
Zaujímavosti
Pastor šokuje proroctvom: Ježiš
Pastor šokuje proroctvom: Ježiš Kristus sa má vrátiť na Zem už o PÁR DNÍ! Duchovní začali s prípravou
Zaujímavosti
59-ročná influencerka si trúfa
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Zaujímavosti
Lásku už potrebovať nebudete:
Lásku už potrebovať nebudete: Stačí pricestovať do Japonska a priateľa si môžete prenajať! Koľko si účtujú za hodinu?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Erik Tomáš odozvdal ocenenia Sociálny čin roka
Erik Tomáš odozvdal ocenenia Sociálny čin roka
Správy
Dying Light: The Beast - gameplay
Dying Light: The Beast - gameplay
GameSite
Takáč na hodine otázok: Slovensko opäť plánuje blokovať ruské sankcie
Takáč na hodine otázok: Slovensko opäť plánuje blokovať ruské sankcie
Správy

Domáce správy

Kauza skrachovanej cestovky Happy
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
Domáce
Tomáš Drucker
Drucker odmieta, že o školských zákonoch nekomunikovali s partnermi
Domáce
Ministerstvo upozorňuje na zmenu
Ministerstvo upozorňuje na zmenu cestovného odporúčania pre Nepál z dôvodu nepokojov
Domáce
FOTO HRÔZA V CENTRE MESTA Muž sa OBESIL priamo na námestí! Prečo ho všetci obchádzali? Šokujúce SVEDECTVO
FOTO HRÔZA V CENTRE MESTA Muž sa OBESIL priamo na námestí! Prečo ho všetci obchádzali? Šokujúce SVEDECTVO
Regióny

Zahraničné

Bezpečnostná rada OSN bude
Bezpečnostná rada OSN bude v piatok na podnet skupiny E3 hlasovať o uvalení sankcií na Irán
Zahraničné
Geir Pedersen.
Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen končí vo funkcii
Zahraničné
Česko trápi extrémne infekčné
Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí
Zahraničné
Británia chráni a vždy
Británia chráni a vždy bude chrániť slobodu prejavu, uviedol Starmer
Zahraničné

Prominenti

kráľovná Camilla, kráľ Karol
Donald Trump na návšteve u Karola III.: FAUX PAS manželky Melanie... Princezná Kate bodovala!
Zahraniční prominenti
Tehotná Miss čelí odporným
Tehotná Miss čelí odporným útokom: O prvé dieťa prišla v 6. mesiaci... Potrat jej prajú opäť!
Domáci prominenti
FOTO Eva Burešová
WOW, to je ZMENA! Burešová dala zbohom svojej gaštanovej hrive: Je z nej SEXI BLONDÍNA
Domáci prominenti
Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec
Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec (†46) zomrel pri hrozivej autonehode!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
vysetrenie.sk
59-ročná influencerka si trúfa
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Zaujímavosti
Neuveriteľné, čo manžel spravil:
Neuveriteľné, čo manžel spravil: Na romantický víkend priviedol vlastnú mamu! Žena skončila v inej izbe
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)

Šport

FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA
VIDEO Napadol brankára Sparty: Športový riaditeľ v Česku spoznal trest za totálny skrat
VIDEO Napadol brankára Sparty: Športový riaditeľ v Česku spoznal trest za totálny skrat
Chance liga
Natočili sexuálny styk so 16-ročným dievčaťom: Asencio a ďalší exhráči Realu sa postavia pred súd
Natočili sexuálny styk so 16-ročným dievčaťom: Asencio a ďalší exhráči Realu sa postavia pred súd
La Liga
VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
MS v atletike

Auto-moto

Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Správy

Kariéra a motivácia

Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Bezpečnosť
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Bezpečnosť
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android

Bývanie

6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto

Pre kutilov

Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Partnerské vzťahy
Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Česko trápi extrémne infekčné
Zahraničné
Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí
Kauza skrachovanej cestovky Happy
Domáce
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
Otrasný prípad: Matka uložila
Zahraničné
Otrasný prípad: Matka uložila novorodenca do práčky! Dieťa neprežilo
Pekári varujú pred dopadom
Domáce
Pekári varujú pred dopadom konsolidácie: NÁRAST cien pečiva takmer o desatinu, môže za to TOTO

Ďalšie zo Zoznamu