KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE

KLAGENFURTE - V rakúskom Klagenfurte riešili nezvyčajnú situáciu. Až pred súd sa dostal prípad 28-ročného muža, ktorý navštívil nevestinec. Muž si službu zaplatil vopred a čakal, čo sa bude diať, no neskôr si to rozmyslel a peniaze si vzal späť. Z dôvodu jeho správania budete prekvapení! Zamestnankyňa nevestinca sa rozhodla, že situáciu nenechá len tak a prípad pohnala pred súd. A nie zbytočne...
V Klagenfurte sa nedávno riešil bizarný prípad, ktorý okamžite prilákal pozornosť médií aj miestnej verejnosti. 28-ročný muž navštívil nevestinec a objednal si službu na 30 minút, no čoskoro sa rozhodol, že s poskytovateľkou nebol spokojný. Podľa jeho slov sa mu nepáčila a navyše „cítil nepríjemný zápach“, čo bol podľa neho dôvod, aby si vopred zaplatené peniaze vzal späť.
Keď mu zamestnankyňa odmietla peniaze vrátiť, muž ich bezostyšne zobral sám, čím spôsobil nemalé rozruchy. Prostitútka rumunského pôvodu sa však bránila a vysvetlila, že každý klient musí zaplatiť, či už služby využije naplno, alebo nie. „Niektorí skončia veľmi rýchlo, iní zostanú dlhšie, no platí sa vždy,“ zdôraznila pre denník Kronen Zeitung.
Súd jej dal za pravdu
Súd jej nakoniec dal za pravdu. Porota rozhodla, že muž jej ukradol „ťažko zarobené peniaze“. Obžalovaný dostal podmienečný trest na 20 mesiacov a evidentne bol rád, že trest nebol tvrdší. Pri odchode zo súdnej siene dokonca poďakoval, čo vyvolalo pobavené reakcie. Jedna z porotkýň mu pritom ešte zvolala: „A nabudúce buďte už dobrý a do nevestinca nechoďte!“