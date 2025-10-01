Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Tragédia na Filipínach: Krajinu zasiahlo silné zemetrasenie, hlásia najmenej 60 obetí

MANILA - Kvôli utorkovému zemetraseniu na Filipínach zomrelo až 60 ľudí. Dnes skoro ráno to podľa agentúr AFP a Reuters uviedol zástupca centrálnej civilnej ochrany. Krátko pred tým agentúry informovali s odvolaním sa na miestne úrady o 31 mŕtvych. Situácia na mieste je veľmi premenlivá. Najviac postihnutá je provincia Cebu v strednej časti krajiny. Podľa prvých odhadov otras o sile 6,9 stupňa spôsobil zrútenie radu budov. Nebezpečenstvo vzniku cunami podľa centra pre pozorovanie prívalových vĺn v Tichom oceáne nehrozí.

Zástupca šéfa vládneho úradu civilnej ochrany Rafaelito Alejandro uviedol, že úrad dostal správy o úmrtí až 60 ľudí. "Dostávame ďalšie údaje o obetiach, takže celá záležitosť je veľmi premenlivá," povedal predstaviteľ úradu.

Krátko pred jeho vyjadrením agentúry uviedli, že zomrelo najmenej 31 ľudí. Podľa agentúry AP 14 mŕtvych pripadá na mesto Bogo, kde žije na 90.000 ľudí, 12 na mesto Medellin a päť na ďalšie mesto San Remigio. Agentúra sa domnievala, že počty mŕtvych a zranených budú naďalej rásť s pokračovaním záchranných a vyslobodzovacích prác. "Je ťažké sa pohybovať v oblasti, pretože tu hrozí nebezpečenstvo," povedal agentúre AP predstaviteľ záchrannej služby Glenn Ursal.

"Kvôli vysokému počtu pacientov s vážnymi zraneniami sa zdravotnícky personál o niektorých z nich stará vonku pri nemocnici," uviedla guvernérka provincie Pamela Baricuatrová. Podľa agentúry AFP otras spôsobil aj výpadky prúdu či problémy v doprave kvôli zablokovaným cestám. V meste Bogo, ktoré sa nachádza zhruba 20 kilometrov od epicentra zemetrasenia, sa zrútilo mnoho domov.

Na Filipínach je seizmická aktivita častá, kvôli polohe súostrovia v takzvanom ohnivom kruhu, čo je pás okolo zlomových línií v Tichom oceáne s častým výskytom zemetrasenia a sopečných erupcií. Stredné Filipíny sa stále zotavujú z tajfúnu, ktorý ich zasiahol v piatok a zanechal po sebe najmenej 27 mŕtvych.

Viac o téme: ZemetrasenieFilipínyObete
