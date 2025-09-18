USA vetovali výzvu OSN! Požadujú prímerie v Gaze a prepustenie rukojemníkov

null (Zdroj: Getty Images)
NEW YORK - Spojené štáty vo štvrtok vetovali návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorý požadoval okamžité, bezpodmienečné, trvalé prímerie v Pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov a zrušenie všetkých obmedzení na dodávky pomoci do tejto palestínskej enklávy zo strany Izraela. Informuje správa agentúry Reuters.
USA tak svoje právo veta uplatnili v BR OSN už po šiestykrát v súvislosti s takmer dvojročnou vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za návrh zahlasovalo všetkých zvyšných 14 stálych a nestálych členov rady.