Izraelská armáda rozširuje ofenzívu v Gaze: Ničí výškové budovy a ohrozuje rukojemníkov, počet obetí stúpol na 60

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
TASR

GAZA - Na najmenej 60 stúpol počet obetí izraelských útokov v meste Gaza a širšej oblasti Pásma Gazy, uviedli v sobotu tamojšie lekárske zdroje. Informuje o tom správa agentúry Reuters.

Izraelská armáda v uplynulom období rozšírila svoju ofenzívu v Gaze a v utorok potvrdila začiatok pozemnej operácie v tomto meste, ktoré plánuje vojensky kontrolovať. Na mesto útočí letecky ale i tankovou paľbou a zrovnáva so zemou výškové budovy, pričom izraelskí predstavitelia tvrdia, že cieľom je zničiť „teroristickú infraštruktúru“ v meste.

Gaza v troskách, svet sa chystá uznať Palestínu

Izraelská armáda uviedla, že za posledné dva týždne zničila až 20 výškových budov v meste Gaza. Podľa izraelských médií od začiatku septembra opustilo mesto viac ako 500-tisíc ľudí. Palestínske militantné hnutie Hamas túto informáciu spochybnilo a tvrdí, že mesto opustilo necelých 300-tisíc ľudí. Na platforme Telegram predtým vojenské krídlo Hamasu zverejnilo obrázok izraelských rukojemníkov s varovaním, že ich životy sú ohrozené izraelskou vojenskou operáciou v meste Gaza.

Sobotňajší útok prišiel v čase, keď niekoľko krajín vrátane Austrálie, Belgicka, Veľkej Británie a Kanady plánuje v pondelok formálne uznať nezávislý palestínsky štát počas Valného zhromaždenia OSN. Vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas si od jej vypuknutia v októbri 2023 vyžiadala viac ako 65-tisíc obetí.

