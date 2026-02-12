Danko otvorene: Pre SNS je kandidátom číslo jeden na ústavného sudcu Fico

Andrej Danko (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
BRATISLAVA - Pre Slovenskú národnú stranu (SNS) je kandidátom číslo jeden na ústavného sudcu predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to predseda národniarov Andrej Danko v rozhovore v Hospodárskych novinách. Premiér to podľa neho zmienil prvýkrát asi pred polrokom a zopakoval zhruba pred troma mesiacmi.
archívne video
Kaliňák reaguje na aktuálne výzvy Danka, aby premiér riešil problémy ľudí (Zdroj: TASR/Martina Kriková)
„Verím, že to, čo nám sľúbil v rámci koalície, dodrží a že sa prihlási na vypočutie a že bude kandidovať na Ústavný súd,“ povedal Danko. Tvrdí, že miesto ústavného sudcu sa pre Fica nikdy nedržalo, ale prejavil oň záujem. „SNS ho bude rukami-nohami voliť,“ dodal.