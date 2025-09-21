Obrovské nešťastie v USA: Počas výcviku zomreli dvaja poľskí vojaci! V mysliach sme s vami, odkazujú naše ozbrojené sily

VARŠAVA - Dvaja príslušníci poľských špeciálnych síl zahynuli v Spojených štátoch počas nočného výcviku zoskokov s padákom. Poľské vojenské velenie oznámilo, že sa začalo vyšetrovanie úmrtí s cieľom „vyjasniť túto tragickú udalosť“, informuje správa poľskej verejnoprávnej stanice TVP.
„S hlbokým poľutovaním vám oznamujeme, že 19. septembra 2025 došlo počas nočného výcviku zoskokov s padákom v Spojených štátoch k tragickej nehode, pri ktorej zahynuli dvaja vojaci špeciálnych síl,“ uviedlo Generálne veliteľstvo ozbrojených síl Poľskej republiky v príspevku na sociálnej sieti X.
Príčina incidentu
Dodalo, že „príčiny incidentu sú predmetom vyšetrovania, ktoré vedie špeciálna komisia zriadená na objasnenie tejto tragickej udalosti“ a rodiny vojakov dostali plnú podporu. Poľský prezident Karol Nawrocki pozostalým vyjadril sústrasť, pričom vyhlásil, že túto správu prijal „s hlbokým zármutkom“. Rodinám vyjadril „súcit a solidaritu v prežívanej bolesti“.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz to označil za „nesmierne smutnú správu“. „Počas nočných výsadkových cvičení v USA prišli o život dvaja naši vynikajúci vojaci špeciálnych síl. Rodinám zosnulých vyjadrujem svoju najhlbšiu sústrasť. Nech vás dobrý Pán ochraňuje a dáva vám silu v týchto najťažších dňoch,“ dodal šéf silového rezortu.
Sme s vami, odkazujú OSSR
K smutnej udalosti sa vyjadrili aj slovenské Ozbrojené sily, ktoré vyjadrili účasť na smútku rodinám a blízkym poľských vojakov, rovnako poľským ozbrojeným silám. "Osobitne komunite poľských špeciálnych síl. V týchto ťažkých chvíľach myslíme a stojíme pri našich poľských partneroch," napísali na sociálnej sieti.