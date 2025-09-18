TOTO už zachádza priďaleko: Macronovci na súde! Odovzdajú mu dôkazy, že Brigitte je naozaj žena

PARÍŽ - Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte sa súdia s influencerkou, ktorá tvrdí, že prvá dáma sa narodila ako muž. Predložia fotografie aj vedecké analýzy.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte čelia kurióznej, no pre nich mimoriadne vážnej kauze. Americká konzervatívna influencerka Candace Owensová rozšírila po svete tvrdenia, že prvá dáma sa narodila ako muž. Prezidentský pár sa bráni žalobou za ohováranie a plánuje predložiť dôkazy, ktoré majú tieto fámy raz a navždy zastaviť.
Fotografie aj vedecké analýzy
Podľa informácií BBC chcú Macronovi predložiť súdu fotografie z čias, keď bola Brigitte tehotná, a ďalšie odborné dôkazy potvrdzujúce, že je biologickou ženou. Do konania má byť zapojený aj nezávislý expert, ktorý vykoná verejne dostupnú analýzu.
„Veľká záťaž pre rodinu“
Právnik páru Tom Clar priznal, že celá situácia je pre prvú dámu veľmi ťaživá. „Tieto ohováranie je pre ňu neuveriteľne znepokojujúce a pre prezidenta znamenajú rozptýlenie,“ uviedol.
Zároveň zdôraznil: „Nechcem tým naznačiť, že ho to vyviedlo z miery. Ale tak ako každý, kto sa snaží zladiť kariéru a rodinný život – keď je vaša rodina pod útokom, je to obrovská záťaž. A nie je imúnny len preto, že je prezidentom krajiny.“
Clar dodal, že Brigitte je odhodlaná situáciu riešiť: „Je pripravená podstúpiť aj veľmi verejný proces. Je pevne rozhodnutá urobiť všetko, čo bude treba, aby sa tieto fámy zastavili – aj keď to pre ňu znamená nepríjemnosť a diskomfort. Túto záťaž je ochotná znášať.“
Kauza pokračuje v USA
Prvý proces vo Francúzsku Macronovi síce vyhrali, no rozsudok bol po odvolaní zrušený – nie preto, že by Owensová mala pravdu, ale z dôvodu slobody prejavu.
V júli preto podali novú žalobu v Spojených štátoch. Prezident Macron to pre magazín Paris Match vysvetlil slovami: „V Spojených štátoch sa to stalo takým veľkým problémom, že sme museli zasiahnuť.“