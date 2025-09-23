Macron sa musel podvoliť: VIDEO Trumpov konvoj v New Yorku ho zablokoval! Celé minúty musel čakať

NEW YORK - Emmanuela Macrona v New Yorku na pár minút zablokovali pri prechádzke, keď polícia uvoľňovala prechod konvoja Donalda Trumpa. Prezident mu následne zavolal a s iróniou komentoval zdržanie.
Zablokovanie, ktoré si všimli okoloidúci
Počas pohybu v okolí sídla OSN sa Emmanuel Macron na pár minút ocitol zablokovaný políciou — dôvodom bol prechod konvoja Donalda Trumpa, ktorý v tom čase prechádzal rovnakými ulicami. Svedkovia a novinári natočili krátke zábery, ktoré sa rýchlo šírili na sociálnych sieťach.
Macron zatelefonoval Trumpovi a pobavil sa
Podľa zverejneného videa Macron situáciu zľahčil — zavolal priamo Donaldovi Trumpovi a telefonát využil na jemnú iróniu ohľadom zdržania. Moment zachytil reportér Rémy Buisine; klip odvysielal aj francúzsky spravodajský kanál Brut.
Miestny kontext a načasovanie
Incident sa stal pri odchode zo summitu OSN v New Yorku — miesto a načasovanie preto upútali pozornosť, lebo obe delegácie sa pohybovali v rovnakom centre diania. Zábery ukazujú, že zdržanie bolo krátke, polícia priechod uvoľnila po niekoľkých minútach.
Prečo to zaujalo médiá
Aj drobné momenty pretínania sa diplomatických ciest sa stávajú symbolmi — tu išlo o takú chvíľu, ktorá ukázala kontrast medzi dvoma lídrami a zároveň priniesla ľudský, mierne absurdný moment do vážne ladeného summitu. Francúzske portály vyzdvihovali najmä video Rémyho Buisine, ktoré pomohlo udalosť rozšíriť medzi užívateľov internetu.