Kyberšikana, AI, dronové hrozby ale aj digitálna budúcnosť našich detí: Nadačný fond Telekom tento rok prinesie najhorúcejšie témy online sveta

Už na budúci týždeň sa košický Kulturpark premení na centrum inovácií a technológií, ktoré ešte donedávna pôsobili ako sci-fi. Najväčšie technologické podujatie svojho druhu na Slovensku, SlovakiaTech Forum-Expo, sa tento rok nesie v duchu digitálnej križovatky. O pozitívnych a negatívnych stránkach technológií sa 17. a 18. septembra bude hovoriť na Stage Powered by Nadačný fond Telekom.
„Digitálne technológie sú dnes prirodzenou súčasťou života detí aj dospelých. Potrebujeme hovoriť o príležitostiach, ktoré prinášajú – ako ich využiť a ako sa na ne pripraviť. Zároveň však musíme otvorene pomenovať aj riziká a hľadať spôsoby, ako s nimi pracovať v škole, v rodine či v pracovnom prostredí. Aj preto sme v rámci nášho Nadačného fondu Telekom pripravili program na oba dni, ktorý poskytuje príležitosť o nich otvorene hovoriť,“ hovorí Miroslava Remenárová, riaditeľka vonkajších vzťahov a udržateľnosti v Slovak Telekom.
Aký potenciál pre vzdelávanie v sebe skrývajú digitálne technológie a ako ovplyvňujú mladých ľudí influenceri?
Odpoveďami aj na tieto otázky odštartuje v stredu o 13.00 hod. popoludňajší program najpopulárnejší slovenský YouTuber Daniel Štrauch, známy ako GoGo. Spolu s ním budú na pódiu Stage powered by Nadačný fond Telekom experti na digitálne zručnosti, učitelia a psychológovia diskutovať o tom, kto a čo formuje dnešné deti a tínedžerov. Budú sa snažiť nájsť odpoveď na otázku, ako sa nestratiť vo svete, kde prestávajú existovať hranice medzi online a offline.
Stage powered by Nadačný fond Telekom budúcu stredu ožije najmä programom ENTER, ktorý už päť rokov pomáha učiteľom a žiakom slovenských základných škôl pripraviť sa na svet, kde sú nevyhnutné digitálne zručnosti, ale aj tvorivosť a chuť využívať technológie pre prospešné veci . Návštevníci SlovakiaTech Forum-Expo budú mať jedinečnú príležitosť vidieť výsledky tvorivosti a digitálnych zručností žiakov a učiteľov z programu ENTER, ktorý je vďaka viac ako sedemsto zapojeným školám najväčším svojho druhu na Slovensku. Pri príležitosti jeho piatich narodenín bude na pódiu Nadačného fondu Telekom po prvýkrát slávnostne udelené ocenenie siedmim školám z rôznych kútov Slovenska, ktoré ako prvé absolvovali komplexný program, ktorý pomáha školám zavádzať prístupy v oblasti digitálnych zručností v súlade s kurikulárnou reformou.
Druhé popoludnie 18. septembra od 13.00 hod., na pódiu Nadačného fondu Telekom bude patriť špičkovým expertom z oblasti digitálnej bezpečnosti, spôsobom ochrany pred dronmi či najväčšej kyberbezpečnostnej hre svojho druhu CyberGame.
Na otázky, či je digitálny priestor skutočne bezpečný alebo si to len nahovárame, budú odpovedať v panelovej diskusii špičkoví odborníci ako sú Milan Pikula, riaditeľ SK-CERT pri NBÚ, etický hacker Martin Hanic z Citadela, Pavol Šedo, COO Digitálnej koalície, IT konzultant a súdny znalec Jaroslav Oster a Natália Pokojná, spoluzakladateľka Asociácie pre umelú inteligenciu (ASAI). S moderátorkou diskusie, Miroslavou Michalíkovou, ktorá je členkou komunikačného tímu CyberGame, sa ponoria do témy umelej inteligencie, aktuálnych trendov v kyberbezpečnosti a otvoria aj otázku, kde končí zodpovednosť štátu a firiem a kde začína tá naša, osobná.
Súčasťou druhého popoludnia, ktoré sa zameria na odvrátenú stranu online priestoru, bude aj téma kyberšikany na stredných školách. Bude sa hovoriť o výsledkoch najnovšieho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky a o jej podobách, vplyve i spôsoboch, ako jej môžeme predchádzať či čeliť.
Stage powered by Nadačný fond Telekom na SlovakiaTech Forum-Expo
Košice, Kulturpark
17. – 18. september 2025, vždy v čase 13:00 – 15:00
Kompletný program na https://www.slovakiatech.sk/
