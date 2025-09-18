Juhokórejský prezident znovu zdôraznil podporu vzťahov s KĽDR

SOUL - Juhokórejský prezident I Če-Mjong vo štvrtok uviedol, že krajina bude naďalej prijímať kroky na obnovenie dôvery KĽDR napriek obmedzeným vyhliadkam na spoluprácu krajín. Informuje agentúra Jonhap.
Prezident sa k téme vyjadril v písomnom prejave na podujatí Global Korea Forum. „Vláda už od začiatku podniká kroky na zníženie vojenského napätia a obnovu dôvery medzi obomi krajinami. Zároveň bude v tomto prístupe pokračovať aj naďalej," uviedol I Če-Mjong. „Je načase ukončiť éru konfrontácií a nepriateľstva,“ ozrejmil.
„V rámci existujúcich medzikórejských dohôd vyberieme tie body, ktoré dokážeme implementovať. Budeme sa snažiť vytvoriť prostredie vhodné na rozhovory a spoluprácu,“ zdôraznil prezident.
Hoci Pchjongjang už odmietol mierové návrhy juhokórejského lídra, prezident I vyhlásil, že vláda bude trpezlivá a vytvorí systém podporujúci mier a koexistenciu krajín v súlade s meniacimi sa medzikórejskými vzťahmi a globálnou geopolitickou situáciou.