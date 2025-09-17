Litva odhalila sieť plánujúcu útoky balíkovými bombami v Európe

VILNIUS - Litovské úrady v stredu oznámili, že odhalili sieť podozrivých osôb, ktoré mali v pláne spáchať v Európe štyri teroristické útoky a využiť pri nich balíkové bomby a služby kuriérskych spoločností. Informoval o tom litovský spravodajský web LRT.
Podľa litovskej generálnej prokuratúry a litovského kriminálneho policajného úradu litovský občan A.Š., narodený v roku 1973, odoslal 19. júla 2024 zo sídla spoločností DHL a DPD vo Vilniuse štyri balíky. Obsahovali zápalné zariadenia, ktoré boli skryté v masážnych vankúšoch a kozmetických tubách a naplnené termitom – vysoko horľavou látkou využívanou v priemysle a armáde.
Dva takéto balíky boli poslané letecky do Spojeného kráľovstva a dva pozemnou cestou do Poľska. Jedno zariadenie explodovalo 20. júla na letisku v nemeckom Lipsku ešte pred naložením na pokračujúci nákladný let DHL. Ďalšie zariadenie vybuchlo 21. júla v nákladnom aute DPD v Poľsku a tretie explodovalo 22. júla v sklade DHL v Birminghame v Anglicku. Štvrtý balík sa kvôli technickej poruche nezapálil. Litovské úrady uviedli, že výbušné zariadenia boli navrhnuté tak, aby spôsobili rozsiahle požiare a potenciálne katastrofálne následky.
Naverbovaní boli cez aplikáciu Telegram
Prípad rieši spoločný vyšetrovací tím koordinovaný Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) za účasti polícií a spravodajských služieb z Litvy, Poľska, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Holandska, Lotyšska, Estónska, USA a Kanady. Prokuratúra nezverejnila počet zadržaných v Litve ani v zahraničí. Vyšetrovatelia uviedli, že sprisahanie organizovali a koordinovali ruskí občania s väzbami na ruské vojenské spravodajské služby. Niektorí podozriví sú tiež spájaní s neúspešným pokusom o podpaľačstvo v obchodnom dome IKEA vo Vilniuse z 9. mája 2024.
Podľa webu LRT bolo doteraz obvinených 15 osôb – občanov Ruska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Ukrajiny. Podľa prokuratúry boli naverbovaní cez aplikáciu Telegram. Sľubovaná im bola odmena v kryptomene a každý poznal iba časť celkového plánu, aby sa zámer neprezradil. Policajné prehliadky v Litve, Poľsku, Lotyšsku a Estónsku odhalili ďalšie výbušniny ukryté v konzervách vrátane detonátorov. Úrady uviedli, že táto zásoba, zodpovedajúca viac ako šiestim kilogramom TNT, mohla byť určená na ďalšie útoky.